Vilarejo baiano com 400 anos virou refúgio de luxo e conquistou Beyoncé

Local se destaca também pelas praias de águas claras e falésias coloridas - Foto: Divulgação

Casarões coloridos, ruas sem asfalto e uma igreja voltada para o mar fazem de Trancoso, distrito do município de Porto Seguro, um dos destinos mais preservados e desejados do litoral brasileiro.

No sul da Bahia, o vilarejo mantém no Quadrado, centro histórico e coração turístico do distrito, o traçado original de uma antiga aldeia jesuíta fundada no século XVI, um cenário que atravessou mais de 400 anos praticamente intacto.

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Quadrado de Trancoso preserva história desde o século XVI

O coração da vila é o chamado Quadrado, antiga área central da Aldeia de São João Batista dos Índios, fundada em 1586 por missionários da Companhia de Jesus. No topo da colina está a Igreja de São João Batista, construída entre os séculos XVII e XVIII com materiais rudimentares como areia, água e óleo de baleia.

Ao redor da praça gramada, casarões coloniais coloridos abrigam hoje restaurantes, ateliês e pousadas. Apesar da sofisticação, o conjunto mantém características originais graças ao tombamento realizado em 1974 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que proibiu novas construções no perímetro histórico.

Isolamento ajudou a conservar o vilarejo

Durante séculos, Trancoso permaneceu isolado, sem acesso por estrada e sem energia elétrica até a década de 1970. A redescoberta por artistas e viajantes ajudou a transformar o local em um destino turístico, sem descaracterizar sua essência.

A região faz parte da Costa do Descobrimento, reconhecida como Patrimônio Natural Mundial pela UNESCO em 1999. A área reúne remanescentes importantes de Mata Atlântica e locais históricos ligados à chegada dos portugueses ao Brasil.

Praias e experiências atraem turistas

Trancoso se destaca também pelas praias de águas claras e falésias coloridas.

Entre as mais conhecidas estão:

Praia dos Nativos: movimentada, com infraestrutura e encontro do rio com o mar

Praia dos Coqueiros: próxima ao Quadrado e com piscinas naturais

Praia do Espelho: famosa pelas águas cristalinas e paisagens únicas

Praia do Rio Verde: mais tranquila e reservada

O vilarejo soma cerca de 15 km de litoral, com opções que combinam descanso, natureza e gastronomia.

Destino combina luxo e preservação

Com temperaturas entre 22 °C e 31 °C ao longo do ano, Trancoso atrai visitantes em todas as estações. O acesso principal é pelo aeroporto de Porto Seguro, a cerca de 75 km, seguido por trajeto terrestre.

Mesmo com o crescimento do turismo, o vilarejo mantém regras rígidas de preservação, o que impede a verticalização e protege o visual histórico. O resultado é um destino que une simplicidade e sofisticação em meio a um cenário praticamente inalterado desde o período colonial.

Entre igrejas centenárias, ruas de terra e praias preservadas, Trancoso segue como um raro exemplo de equilíbrio entre desenvolvimento turístico e conservação do patrimônio.

Destino conquistou até Beyoncé

Beyoncé em Trancoso | Foto: Divulgação

Em 2013, a passagem de Beyoncé por Trancoso ajudou a consolidar o vilarejo como destino internacional de luxo e discrição. Durante uma pausa na turnê ‘The Mrs. Carter Show’, a artista escolheu o local para descansar e chegou a permanecer cerca de dez dias na região, hospedada em uma casa à beira-mar.

Além do descanso, Beyoncé também aproveitou a estadia para gravar cenas do clipe da música ‘Blue’, inspirado na filha Blue Ivy, explorando paisagens naturais e o charme do Quadrado.

A visita, no entanto, não se limitou ao luxo. A cantora surpreendeu os moradores ao circular de forma descontraída pelo vilarejo, visitando o Quadrado, interagindo com crianças e até jogando futebol descalça com alunos de uma escola local.

O episódio reforçou a imagem de Trancoso como um refúgio onde celebridades conseguem viver experiências autênticas, misturando-se à rotina local.