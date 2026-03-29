TURISMO
Praia e cachoeira criam paisagem encantadora no Brasil; saiba onde
Destino une natureza preservada, águas calmas e acesso controlado
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Um cenário de cachoeira junto do mar é pensado somente em filmes, mas na verdade ele pode estar mais próximo do que achamos, já que em São Paulo, na cidade de Guarujá a Praia de Itaporanga une ambos ambientes em uma paisagem de tirar o fôlego.
Com cerca de 800 metros de faixa de areia, águas tranquilas e uma pequena queda d’água que deságua diretamente no mar, o local oferece uma experiência única de contato com a natureza.
Natureza preservada e paisagem exuberante
Rodeada pela Mata Atlântica, a praia permite aos visitantes observar de perto a fauna e a flora típicas da região.
Um dos pontos mais encantadores é o encontro do rio com o mar, formando uma cachoeira entre as pedras — cenário que atrai turistas em busca de tranquilidade e belas paisagens.
Acesso controlado exige planejamento
A Praia do Iporanga está localizada dentro de um condomínio residencial, o que torna o acesso restrito.
Para visitar, é importante:
- chegar cedo, devido ao número limitado de vagas
- apresentar documento de identificação na entrada
- informar que o destino é a praia
O acesso é feito pela Rodovia Guarujá–Bertioga, na altura do km 17,5.
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Estrutura simples pede preparo
Por estar em área de preservação ambiental, a praia não conta com quiosques ou restaurantes.
Por isso, a recomendação é levar:
- água
- lanches
- itens essenciais para o passeio
Também é fundamental recolher todo o lixo ao final da visita, contribuindo para a preservação do local.
Horário de visitação
A entrada de visitantes no condomínio é permitida das 7h às 18h, conforme informações divulgadas por frequentadores.
Experiência tranquila e exclusiva
Com acesso limitado e natureza preservada, a Praia do Iporanga se consolida como um dos destinos mais exclusivos do litoral paulista, ideal para quem busca sossego, beleza natural e um ambiente menos movimentado.
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