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TURISMO

Praia e cachoeira criam paisagem encantadora no Brasil; saiba onde

Destino une natureza preservada, águas calmas e acesso controlado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/03/2026 - 14:29 h

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Praia de Itaporanga que une os cenários de cachoeira e praia
Praia de Itaporanga que une os cenários de cachoeira e praia -

Um cenário de cachoeira junto do mar é pensado somente em filmes, mas na verdade ele pode estar mais próximo do que achamos, já que em São Paulo, na cidade de Guarujá a Praia de Itaporanga une ambos ambientes em uma paisagem de tirar o fôlego.

Com cerca de 800 metros de faixa de areia, águas tranquilas e uma pequena queda d’água que deságua diretamente no mar, o local oferece uma experiência única de contato com a natureza.

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Natureza preservada e paisagem exuberante

Rodeada pela Mata Atlântica, a praia permite aos visitantes observar de perto a fauna e a flora típicas da região.

Um dos pontos mais encantadores é o encontro do rio com o mar, formando uma cachoeira entre as pedras — cenário que atrai turistas em busca de tranquilidade e belas paisagens.

Acesso controlado exige planejamento

A Praia do Iporanga está localizada dentro de um condomínio residencial, o que torna o acesso restrito.

Para visitar, é importante:

  • chegar cedo, devido ao número limitado de vagas
  • apresentar documento de identificação na entrada
  • informar que o destino é a praia

O acesso é feito pela Rodovia Guarujá–Bertioga, na altura do km 17,5.

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Estrutura simples pede preparo

Por estar em área de preservação ambiental, a praia não conta com quiosques ou restaurantes.

Por isso, a recomendação é levar:

  • água
  • lanches
  • itens essenciais para o passeio

Também é fundamental recolher todo o lixo ao final da visita, contribuindo para a preservação do local.

Cachoeira junto de praia em Guarujá
Cachoeira junto de praia em Guarujá | Foto: Divulgação

Horário de visitação

A entrada de visitantes no condomínio é permitida das 7h às 18h, conforme informações divulgadas por frequentadores.

Experiência tranquila e exclusiva

Com acesso limitado e natureza preservada, a Praia do Iporanga se consolida como um dos destinos mais exclusivos do litoral paulista, ideal para quem busca sossego, beleza natural e um ambiente menos movimentado.

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Tags:

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