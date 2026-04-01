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VILAREJO

Ilha brasileira cobra R$ 0,50 para visita e proíbe novos moradores

Local se destaca pela rica biodiversidade

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

01/04/2026 - 16:41 h

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Ilha Diana em Santos (SP)
Ilha Diana em Santos (SP) -

Localizada em Santos (SP), a Ilha Diana ainda é pouco conhecida pelos turistas, mas chama atenção pelas semelhanças com um vilarejo amazônico e pelo baixo custo de acesso: a travessia custa apenas R$ 0,50, com saída pelo Porto de Santos.

O local se destaca pela rica biodiversidade, permitindo que visitantes explorem a fauna e a flora da região.

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Como chegar à ilha?

Com tarifa acessível, a travessia dura cerca de 30 minutos. Durante o percurso, há uma breve parada na Base Aérea de Santos antes de seguir até o destino final.

O ambiente é ideal para quem deseja fugir da agitação urbana e busca tranquilidade em meio à natureza.

Vale a pena conhecer a Ilha Diana?

Na visita, é possível realizar passeios de barco pelos rios Diana e Jurubatuba, onde os turistas podem observar manguezais e espécies como garças e caranguejos.

A contratação de um guia é recomendada para quem deseja conhecer melhor os aspectos históricos e culturais da ilha.

Na gastronomia, o destaque fica para a culinária típica, com peixes frescos como robalo e tainha, valorizando o trabalho dos pescadores locais. Em 2026, a ilha não está disponível para novos moradores na região.

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Tags:

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