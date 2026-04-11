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ALERTA

Destino turístico famoso cobrará taxa de visitantes a partir de maio

O valor será destinado a requalificação dos espaços

Franciely Gomes
Por

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A taxa será cobrada para todos os turistas
A taxa será cobrada para todos os turistas -

Os turistas que desejam conhecer o Jalapão, no Tocantins, devem se preparar para pagar uma Taxa de Turismo Sustentável. A cobrança, que será realizada na cidade de Mateiros, uma das bases utilizadas para conhecer o ponto turístico, começará a valer a partir do dia 1º de maio de 2026.

Registro do Jalapão
Registro do Jalapão | Foto: Divulgação | Glerivan Martins - Expedições Tocantins

Segundo informações contidas no Diário Oficial do município, a taxa custará o montante de R$ 30. Esse valor será destinado para ações de apoio ao turismo, tais como sinalização, limpeza e melhorias no atendimento.

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A taxa terá validade para aqueles que permanecerem no local por cerca de 8 dias, sendo cobrada novamente caso a estadia ultrapasse o limite, tendo validade de mais 8 dias.

O pagamento poderá ser feito pela modalidade pix ou em pontos físicos e estabelecimentos autorizados pela prefeitura. Cada turista receberá um comprovante de pagamento com QR Code, que poderá ser solicitado durante os dias.

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Tags:

Jalapão taxa Turismo

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