ALERTA
Destino turístico famoso cobrará taxa de visitantes a partir de maio
O valor será destinado a requalificação dos espaços
Os turistas que desejam conhecer o Jalapão, no Tocantins, devem se preparar para pagar uma Taxa de Turismo Sustentável. A cobrança, que será realizada na cidade de Mateiros, uma das bases utilizadas para conhecer o ponto turístico, começará a valer a partir do dia 1º de maio de 2026.
Segundo informações contidas no Diário Oficial do município, a taxa custará o montante de R$ 30. Esse valor será destinado para ações de apoio ao turismo, tais como sinalização, limpeza e melhorias no atendimento.
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A taxa terá validade para aqueles que permanecerem no local por cerca de 8 dias, sendo cobrada novamente caso a estadia ultrapasse o limite, tendo validade de mais 8 dias.
O pagamento poderá ser feito pela modalidade pix ou em pontos físicos e estabelecimentos autorizados pela prefeitura. Cada turista receberá um comprovante de pagamento com QR Code, que poderá ser solicitado durante os dias.
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