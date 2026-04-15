Bahia brilha no 4º Prêmio Afroturismo e consagra soteropolitano como destaque nacional

Lucas de Matos, criador do projeto Preto Ousado - Foto: Andrezza Moura | Ag. A TARDE

O afroturismo brasileiro ganhou novos contornos de protagonismo e reconhecimento nesta terça-feira, 14, durante a 4ª edição do prêmio promovido pela plataforma Guia Negro.

Realizado dentro da WTM Latin America, o evento reuniu nomes de peso do setor e consolidou uma tendência: o turismo com identidade, ancestralidade e protagonismo negro não é mais nicho, é central na narrativa do Brasil para o mundo.

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Entre os grandes vencedores da noite, um nome baiano roubou a cena. O soteropolitano Lucas de Matos, criador do projeto Preto Ozado, conquistou o prêmio de Melhor Conteúdo de Afroturismo, categoria decidida por voto popular, um indicativo direto da conexão com o público.

“É uma alegria, sobretudo porque é voto popular. Isso mostra que as pessoas estão, de fato, se identificando com o que eu produzo. Por trás de cada minuto de conteúdo, existem horas de pesquisa, de construção de ideias e de edição. Quando esse reconhecimento chega, é como ver que tudo isso faz sentido”, afirmou Lucas

Ele destacou ainda o trabalho independente que desenvolve desde que decidiu mergulhar na produção digital. “Eu penso, planejo, edito e publico. É um processo inteiro que passa por mim e, talvez, isso também explique essa relação tão direta com quem acompanha", completou ele.

Formado em Comunicação pela Universidade do Estado da Bahia, Lucas encontrou nas redes sociais um território fértil para contar histórias, valorizar destinos e reforçar narrativas negras dentro do turismo, uma lacuna histórica que agora começa a ser preenchida.

Bahia presente em múltiplas frentes

O protagonismo baiano não se limitou ao prêmio conquistado. O estado também marcou presença entre os indicados em diversas categorias, evidenciando a força cultural e turística da região.

Entre os destaques estiveram o restaurante Zanzibar, referência em gastronomia afro-brasileira na capital, o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), espaço fundamental de preservação da memória negra, a empreendedora Manoela Ramos, da Ilha de Boipeba, e o Recôncavo Baiano, território simbólico da cultura afro-brasileira.

A diversidade de indicados reforça o papel da Bahia como um dos principais polos do afroturismo no país, onde história, cultura e experiência se entrelaçam de forma única.

Um setor em expansão

O prêmio, patrocinado pela Embratur, reflete um momento estratégico para o segmento. A entidade tem tratado o afroturismo como prioridade e comemora o aumento no número de turistas estrangeiros interessados em experiências autênticas e culturalmente enraizadas.

Durante a cerimônia, também foi firmado um acordo com a Associação Brasileira de Afroturismo (Abrafro), ampliando a articulação institucional do setor.

Para Tânia Neres, coordenadora de afroturismo da Embratur, o avanço é simbólico: o Brasil passa a se apresentar internacionalmente com uma identidade mais plural e fiel à sua própria história.

Os grandes vencedores

Além de Lucas de Matos, a premiação reconheceu nomes e iniciativas de destaque, como São Luís, eleita melhor destino nacional; Benin, como destino internacional; e o Museu das Favelas, premiado como melhor atração turística.

A lista evidencia uma curadoria que valoriza experiências autênticas, territórios historicamente significativos e iniciativas que dialogam com ancestralidade e inovação.

Premiados do evento | Foto: Ascom Guia Negro

O futuro é ancestral

Se há alguns anos o afroturismo lutava por espaço, hoje ele ocupa o centro das discussões sobre identidade, sustentabilidade e mercado. E histórias como a de Lucas de Matos mostram que essa transformação também passa pelo digital, pela forma como se comunica, se inspira e se conecta.

Da Bahia para o mundo, o recado está dado: viajar também é reconhecer histórias. E, cada vez mais, elas estão sendo contadas por quem sempre fez parte delas.

A repórter Andrêzza Moura participa do evento a convite da WTM Latin America e assegurada pela Vital Card, empresa de seguro de viagens.