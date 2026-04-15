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WTM Latin America 2026 começa em São Paulo com foco em inovação e marca

Edição teve início na noite desta terça-feira, 14

Andrêzza Moura
Por

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Feira WTM Latin America
Feira WTM Latin America -

A 14ª edição da WTM Latin America 2026 teve início nesta terça-feira, 14, no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo milhares de profissionais do setor turístico em um dos mais importantes encontros B2B da América Latina.

Com programação até a quinta-feira, 16, o evento reforça seu papel como vitrine de inovação, networking e tendências que devem moldar o futuro do turismo.

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Logo na abertura, o ambiente já refletia a grandiosidade da feira: corredores movimentados, estandes com cerca de 700 expositores e a presença de mais de 32 mil profissionais qualificados, entre agentes de viagens, operadoras, hoteleiros, gestores públicos e especialistas em tecnologia.

A edição deste ano destaca temas como turismo regenerativo, esportivo e religioso, além de sediar a Cúpula Ministerial de Turismo Latino-Americano.

Bruno Reis, embratur, e Ana Clévia, Sebrae
Bruno Reis, embratur, e Ana Clévia, Sebrae | Foto: Divulgação

Entre os momentos mais marcantes do primeiro dia teve o lançamento da plataforma Desbrava, apresentado por Bruno Reis, diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, e Ana Clévia Guerreiro, coordenadora de Comércio, Serviços e Economias de Futuro do Sebrae Nacional.

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A iniciativa surge como uma aposta estratégica para fortalecer a presença do Brasil no mercado internacional, conectando negócios e promovendo capacitação.

Durante o anúncio, Bruno destacou o impacto da ferramenta ao afirmar que “esta plataforma é uma grande inovação e vai nos permitir qualificar, gerar uma comunidade de negócio e criar uma grande rede brasileira em prol do posicionamento do Brasil no mercado internacional”, ressaltando ainda que o projeto amplia oportunidades ao integrar diferentes atores do setor.

Na mesma linha, Ana Clévia complementou que a iniciativa nasce com um propósito claro de inclusão, enfatizando que “por meio dessa parceria, temos possibilitado inserir os pequenos negócios no mercado internacional, porque o papel do Sebrae é exatamente isso: a estruturação e o apoio aos pequenos negócios”.

WTM Latin America 2026
WTM Latin America 2026 | Foto: Divulgação/WTM

A proposta da plataforma inclui trilhas de capacitação estruturadas em módulos que abrangem desde fundamentos e inteligência de mercado até marketing, ESG e relações B2B, oferecendo uma jornada completa de preparação para empresas que desejam atuar globalmente.

A expectativa para esta edição da WTM Latin America é de crescimento no volume de reuniões e de um reposicionamento cada vez mais orientado à tecnologia e à inteligência artificial, sem deixar de lado o compromisso com práticas sustentáveis.

Com cerca de 800 marcas presentes, o evento se consolida como um espaço de conexões estratégicas capazes de gerar impacto positivo em toda a cadeia do turismo.

A repórter Andrêzza Moura participa do evento a convite da WTM Latin America e assegurada pela Vital Card, empresa de seguro de viagens.

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Tags:

negócios do turismo Turismo WTM Latin America

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