Temporada de cruzeiros injeta R$ 115 milhões na Bahia e encerra com recorde

Gigante italiano fecha temporada náutica na Bahia após atrair 230 mil cruzeiristas (imagem ilustrativa) - Foto: Freepik/Divulgação

A Bahia consolidou sua posição como rota estratégica do turismo náutico internacional ao encerrar, nesta quinta-feira, 23, uma temporada de cruzeiros 2025/2026 marcada por números expressivos. Em seis meses, os portos de Salvador, Ilhéus e destinos como Porto Seguro e Itacaré receberam 230 mil turistas, resultando em uma injeção de R$ 115 milhões na economia baiana.

O fechamento oficial ocorreu com a chegada do gigante italiano Costa Diadema à capital, trazendo quatro mil viajantes de diversos cantos do mundo — de Portugal às Ilhas Maurício — que desembarcaram sob o tradicional receptivo baiano, nem mesmo ofuscado pela chuva.

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O portal A TARDE detalha o balanço final de uma temporada que reafirma o "calor" da recepção baiana como diferencial competitivo.

Desembarque internacional sob festa no Porto

Presente em toda a temporada, o receptivo da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), com baianas típicas, percussão afro e dançarinos, animou o desembarque dos passageiros do Costa Diadema, mesmo com a chuva que caía no momento. A recepção calorosa foi o primeiro contato de muitos estrangeiros com a cultura local.

“Esta recepção com manifestações culturais é incrível, perfeita. Agora, vou dar um giro pela cidade, com muita expectativa de encontrar pessoas maravilhosas”, elogiou Sarah Dimassi, da Tunísia. A diversidade de origens nesta temporada reforça o alcance global das campanhas de promoção do destino Bahia.

Turistas de todo o mundo encantam-se com Salvador

A expectativa dos visitantes estrangeiros girava em torno da gastronomia e do patrimônio histórico da capital baiana. “É a minha primeira vez aqui e quero conhecer a cultura, as pessoas, a gastronomia e a natureza”, relatou Rajendranath Ramvelcha, das Ilhas Maurício.

Para o português Ernesto André, o roteiro já estava traçado: “Quero conhecer o Pelourinho e, se der tempo, visitar a Praia do Forte”.

Entre os brasileiros, o goiano Danilo Souza estava de volta a Salvador. “Já vim aqui várias vezes. O calor da recepção, com essa cultura marcante, é sempre sensacional”.

Impacto econômico e promoção do destino náutico

A temporada baiana de cruzeiros 2025/2026 foi encerrada com operações que se estenderam além da capital. Com atracações nos portos de Salvador e Ilhéus, além de operações em Itacaré, Porto Seguro e Barra Grande, o fluxo de turistas garantiu uma movimentação financeira vital para o comércio e o setor de serviços local.

Segundo o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, o foco agora é na continuidade do crescimento para os próximos anos.

“O Governo do Estado segue com as ações de promoção da Bahia como destino náutico, captação de rotas e receptivo para os cruzeiristas, com o objetivo de fortalecer o segmento, a cada nova temporada”, concluiu o secretário.