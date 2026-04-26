HOME > TURISMO
GUIA

Vila na Bahia encanta turistas com águas mornas e opções de lazer

Local histórico fica localizado no sul da Bahia

Agatha Victoria Reis
Por

Arraial d'Ajuda
Arraial d’Ajuda -

Localizado no litoral sul da Bahia, Arraial d’Ajuda encanta turistas que buscam praias de águas mornas e diversas opções para aproveitar a estadia.

O local também é conhecido pelo fluxo de fiéis que visitam a Igreja Matriz Nossa Senhora d’Ajuda, especialmente durante a tradicional romaria centenária, que chega a formar filas na travessia de balsa entre Porto Seguro e a vila.

O que fazer em Arraial d’Ajuda?

A vila histórica reúne diversas opções de lazer, com lojas, praias e roteiros imperdíveis. Entre os destaques estão:

  • Igreja Matriz Nossa Senhora d’Ajuda: reconhecida como o primeiro santuário mariano do Brasil. Aberta ao público, recebe visitantes durante todo o ano e ganha ainda mais destaque na tradicional romaria realizada em agosto.
  • O Mirante das Fitas: localizado nos fundos da igreja, oferece uma vista panorâmica de 180 graus do litoral, sendo especialmente procurado para apreciar o nascer do sol.
  • Praia do Mucugê: é a mais movimentada da região, reunindo quiosques bem estruturados e formando piscinas naturais durante a maré baixa.
  • Praia de Pitinga: se destaca pelas falésias coloridas que chegam a cerca de 20 metros de altura. Fica a aproximadamente 4 km do centro histórico e pode ser acessada por caminhada ou transporte local.
  • Praia de Taípe: apresenta uma extensa faixa de areia macia cercada por falésias que podem atingir quase 50 metros, marcando a divisa com Trancoso.
  • Rua do Mucugê: funciona como o principal polo de lazer noturno, reunindo bares, restaurantes e lojas de artesanato em um charmoso calçadão.

Vale a pena conhecer o distrito?

Com casinhas coloridas, história e vida noturna, Arraial d’Ajuda é o destino perfeito para quem deseja aproveitar boas praias sem abrir mão de entretenimento durante a viagem.

Como chegar

O principal acesso é pelo Aeroporto Internacional de Porto Seguro. Do terminal até a balsa, o trajeto leva cerca de 15 minutos. Já a travessia pelo Rio Buranhém dura entre 7 e 10 minutos, até chegar ao centro histórico de Arraial d’Ajuda.

x