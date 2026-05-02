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TURISMO

Conheça vilarejo no Nordeste que fica às margens do Rio São Francisco

Cidade está entre as mais históricas do Brasil

Agatha Victoria Reis
Por

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Penedo, localizado no sul de Alagoas
Penedo, localizado no sul de Alagoas - Foto: Reprodução| Youtube

O vilarejo erguido às margens do Rio São Francisco, Penedo, localizado no sul de Alagoas, o destino é conhecido por oferecer um dos pores do sol mais procurados por turistas no Nordeste.

Fundada entre 1560 e 1613, Penedo é uma das cidades históricas do Brasil e ocupa posição de destaque em sua geografia.

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No período colonial, o local controlava o acesso fluvial ao interior do continente, sendo estratégico para portugueses, holandeses e franciscanos, que disputaram o domínio das margens do rio.

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A cidade reúne importantes exemplares da arquitetura religiosa do Nordeste, além de edificações mais modernas no mesmo perímetro.

O que fazer em Penedo?

A cidade histórica reúne atrações para turistas que a escolhem como destino de viagem. Entre os pontos mais procurados estão:

  • Igreja de Nossa Senhora da Corrente: considerada uma das mais belas do Brasil por historiadores.
  • Convento Franciscano de Santa Maria dos Anjos: um dos principais monumentos barrocos do Nordeste, com construção concluída no final do século XVII.
  • Museu do Paço Imperial: casarão que hospedou Dom Pedro II em 1859, com mobiliário imperial e arte sacra.
  • Catedral Diocesana de Nossa Senhora do Rosário: considerada o coração religioso da cidade desde o final do século XVII; sua construção teve início em 1690.
  • Theatro Sete de Setembro: primeiro teatro de Alagoas, com programação cultural ativa.
  • Cine Penedo: espaço com programação comercial e gratuita
  • Forte da Rocheira: oferece vista panorâmica do São Francisco e foi construído pelos holandeses.
  • Passeio de barco até a foz do rio: trajeto de cerca de 13 km a partir de Piaçabuçu, a 28 km do centro, até o encontro do rio com o oceano.

Selo da UNESCO

Em 2023, a UNESCO incluiu a cidade na Rede de Cidades Criativas na categoria Cinema, título que, no Brasil, é compartilhado com Santos e São Paulo. Segundo o Governo do Estado de Alagoas, o selo reconhece o compromisso do município com a cultura e a criatividade.

Anteriormente, Penedo era conhecida como “Atenas Alagoana”, apelido herdado no século XIX em razão de sua forte tradição cultural. Agora, com o título de cidade criativa, o município passa a integrar o radar de produtores do setor audiovisual.

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