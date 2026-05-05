Morro de São Paulo vazio? Taxa mais cara reacende debate após vídeos polêmicos

Praias com cadeiras sobrando, ruas sem o tradicional vai e vem de turistas e nenhum sinal de filas no atracadouro. O cenário que viralizou nas redes sociais durante o feriado de 1º de maio acendeu um alerta em um dos destinos mais consolidados da Bahia: afinal, Morro de São Paulo está mesmo esvaziando? O preço para entrar tem relação com a possível diminuição de turistas?

A resposta, pelo menos por enquanto, não é simples. De um lado, imagens e relatos de quem vive do turismo apontam queda no movimento. Do outro, dados oficiais indicam crescimento no fluxo de visitantes, mesmo após o aumento da Tarifa de Utilização do Patrimônio do Arquipélago (TUPA), que hoje custa R$ 70 e já tem novo reajuste previsto para R$ 90 a partir de julho.

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Vídeos mostram Morro fora do padrão

As imagens que circularam nos últimos dias, referentes ao último final de semana de feriado prolongado, destoam completamente do que se espera de um feriadão. Em vez de praias lotadas e ocupação máxima, o que se vê são espaços vazios, bares com mesas disponíveis e circulação tranquila nas vilas.

O contraste chamou atenção justamente por quebrar uma lógica histórica do destino, conhecido por operar no limite da capacidade em datas prolongadas.

🆘️🇧🇷// Morro de São Paulo vazio em pleno feriado: coincidência ou sinal de alerta? O cenário registrado no Morro de São Paulo durante o feriado surpreendeu moradores e internautas. Conhecido pelo intenso fluxo turístico, o destino apareceu com ruas tranquilas e movimento abaixo… pic.twitter.com/LdyAdo4H27 — Brasil Conservador®️🇧🇷🇺🇸🇮🇱100%SDV (@MachadoDarlon) May 2, 2026

Comerciários sentem no caixa e apontam a taxa



Quem vive do turismo percebe essa diferença sem precisar de estatística.

Em entrevista ao portal A Tarde, um dono de pousada resume o que tem visto na prática. “Não está vazio de não ter ninguém, mas está muito vazio. Muito mesmo. Isso não é normal pra feriado”, confirmou.

Segundo ele, a mudança de comportamento do visitante aconteceu logo após o aumento da taxa. “Com R$ 50 já era difícil atrair, mas vinha gente. Quando passou pra R$ 70, foi instantâneo”, relatou.

A queda não está só na quantidade mas também na qualidade do consumo. “As pousadas não chegaram nem a 50% de ocupação. E como as diárias caíram, vem um público que consome menos. Isso afeta restaurante, passeio, tudo”, declarou

O relato expõe um efeito em cadeia: menos turistas, menor gasto médio e impacto direto na economia local.

Morro de São Paulo - BA | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Prefeitura nega esvaziamento e chama cenário de “distorcido”



A gestão municipal de Cairu nega qualquer relação entre o cenário apontado por trabalhadores de Morro de São Paulo e o aumento da taxa de entrada.

Mais do que isso: sustenta que o desempenho de 2026 é, até agora, superior ao do ano anterior.

Segundo o secretário de Turismo de Cairu, Cláudio Brito, o primeiro trimestre registrou crescimento de 5,3% no fluxo de visitantes — o que representa cerca de 5 mil turistas a mais em relação a 2025.“Algumas ações estão sendo feitas para dizer que o Morro está vazio por conta da TUPA, mas isso não existe”, afirma em entrevista a A TARDE.

Na prática, isso significa que, mesmo com a TUPA já reajustada para R$ 70 desde dezembro, o primeiro trimestre foi dedesempenho acima do registrado quando a taxa ainda era de R$ 50.

Esse dado é central porque desmonta, na visão da prefeitura, a tese de impacto direto imediato da tarifa sobre a demanda. Outro ponto levantado pelo secretário é a sazonalidade histórica do destino.

De acordo com ele, abril, maio e junho sempre apresentam retração no fluxo turístico, independente de fatores externos. O secretário aponta que é o período pós-verão com menor concentração de férias e feriados fragmentados, o que naturalmente reduz a ocupação.

A expectativa da gestão é que abril feche com uma variação negativa de cerca de -1,5% em relação ao ano passado — índice considerado baixo e dentro da normalidade.

Além disso, o secretário contextualiza o próprio feriado de 1º de maio. Para ele, a queda foi resultante da distribuição dos feriados em 2026, que comparada a 2025 quando as datas comemorativas se conectaram e criaram um período mais longo de permanência, gerando a diluição do fluxo e reduzindo picos de ocupação.

Na prática, segundo o secretário, o destino recebeu entre 3 mil e 3.500 turistas por feriado — número que, embora menor visualmente, estaria dentro da média para esse tipo de configuração.

“Recebemos uma média de 3 mil a 3.500 turistas por feriado. O ano passado teve um movimento maior porque os feriados estavam emendados”, detalhou.

Os números do turismo

A prefeitura de Cairu compartilhou com a reportagem de A TARDE, dados oficiais, demonstrando um cenário que, à primeira vista, não confirma um esvaziamento estrutural, mas revelam oscilações.

Comparativo 2025 x 2026 (até abril):

2025

Total de turistas: 115.797

115.797 Arrecadação: R$ 4.785.625

2026

Total de turistas: 118.775

118.775 Arrecadação: R$ 7.690.900

Variação:

+2.978 turistas

Aumento expressivo na arrecadação

Detalhamento mensal de 2026:

Janeiro: 44.229 pessoas

Fevereiro: 29.438 pessoas

Março: 25.141 pessoas

Abril: 19.967 pessoas

Segundo Brito, a leve queda em abril já era esperada:

“Abril, maio e junho são meses historicamente mais fracos. A variação deve ser de cerca de -1,5%, algo insignificante”, declarou.

O crescimento no número de visitantes existe. E a arrecadação aumentou de forma significativa — impulsionada, principalmente, pelo novo valor da taxa.

Mas o detalhamento mensal mostra um movimento mais sensível:

Janeiro e fevereiro com alta demanda

Queda progressiva em março e abril

Esse comportamento, isoladamente, pode ser explicado pela sazonalidade. Mas, quando somado às imagens do feriado, cria uma leitura menos linear.

Detalhamento mensal de turistas em 2026

Perfil do turista reforça força do mercado nacional



O relatório mais recente do município ajuda a entender o comportamento da demanda:

82% dos visitantes são brasileiros

dos visitantes são brasileiros 18% são estrangeiros (antes eram cerca de 8% )

são estrangeiros (antes eram cerca de ) 55% são mulheres

são mulheres 68,16% têm entre 18 e 45 anos

A base do turismo segue sendo doméstica, com destaque para Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

A taxa no centro do debate

A TUPA, que subiu de R$ 50 para R$ 70 em dezembro, e chegará a R$ 90 em julho, é hoje o principal ponto de tensão.

O secretário defende o reajuste como necessário para manter serviços e estrutura. “A alta demanda eleva o custo da preservação ambiental, manutenção e gestão do destino", declarou.

Além disso, o município afirma que o valor poderia ser ainda maior, mas foi ajustado para manter a competitividade.

Já entre comerciantes, o sentimento é outro: o custo adicional virou um filtro imediato.