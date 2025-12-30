Cobrança de taxa em Valença tornará ida a Morro de São Paulo mais cara

Morro de São Paulo - Foto: Reprodução internet

O município de Valença, no Baixo Sul da Bahia, aprovou a criação da Tarifa de Acesso a Valença (TAPUIA), uma nova cobrança destinada ao uso da infraestrutura nos terminais marítimos, píeres e rampas da cidade. A medida está prevista para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

A tarifa irá impactar diretamente quem está indo para Morro de São Paulo, porque obrigatoriamente passa pelo município de Valença. A prefeitura de Morro de São Paulo já havia anunciado que o valor da Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA), taxa cobrada para turistas na entrada da cidade, aumentou de R$ 50 para R$ 70.

O valor será reajustado novamente para R$ 90 em 1º de julho de 2026 e, na mesma data, a cobrança vai começar em Boipeba, cidade vizinha, pelo valor de R$ 50.

O valor da tarifa em Valença será de R$ 10 por pessoa. Segundo a prefeitura do município, a taxa tem como objetivo a arrecadação de recursos para a manutenção e melhoria da infraestrutura marítima local.

A legislação aprovada pela Câmara de Vereadores estabeleceu critérios para a cobrança e isenção da taxa. Não se trata de uma taxa de entrada na cidade, mas sim de uma tarifa pelo uso de equipamentos específicos.

Categorias que estão isentas da cobrança

Residentes : moradores cadastrados de Valença e do município vizinho de Cairu.

: moradores cadastrados de Valença e do município vizinho de Cairu. População de baixa renda : indivíduos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

: indivíduos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Idade: pessoas com 60 anos ou mais e crianças com menos de 5 anos.

Profissionais : servidores públicos, pesquisadores e prestadores de serviços essenciais.

Repercussão

A aprovação da TAPUIA gerou debate na região do Baixo Sul, especialmente no município de Cairu, onde está localizado o polo turístico de Morro de São Paulo. Valença serve como principal ponto de conexão marítima para as ilhas de Cairu.

Fernanda Pereira, moradora de Morro de São Paulo, em postagem no Instagram, alertou os turistas sobre a nova taxa. “Vai afetar diretamente o bolso de você, turista”.