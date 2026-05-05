Séries da Netflix viram roteiros de viagem no Brasil; veja destinos

O turismo brasileiro ganhou um novo aliado internacional de divulgação: o site “Come to Brasil with Netflix”. A plataforma transforma filmes, séries e realities exibidos pela Netflix em roteiros de viagem, reunindo dicas práticas, informações culturais e imagens das produções audiovisuais.



Desenvolvido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o portal busca atrair visitantes estrangeiros ao conectar destinos reais com cenários vistos nas telas.

Amazônia abre o roteiro com foco em cultura e natureza

O guia está dividido em dois capítulos. O primeiro é dedicado à Amazônia e utiliza produções como Cidade Invisível (segunda temporada), Ricos de Amor 2, Casamento às Cegas Brasil e o especial Whindersson Nunes: É de Mim Mesmo como porta de entrada para a região.



A proposta é apresentar sugestões que abrangem gastronomia, festas populares, vida urbana, cultura local e experiências na natureza, destacando a diversidade turística do Norte do país.

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Litoral brasileiro ganha destaque em produções recentes

O segundo capítulo é voltado ao litoral brasileiro, com destinos conhecidos servindo de cenário para diferentes produções. A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, aparece na série Pedaço de Mim.

Já a praia do Guaiúba, no Guarujá, é cenário do filme Caramelo. Outros destinos incluem Pipa, no Rio Grande do Norte, e Trancoso, na Bahia, ambos associados ao reality “Casamento às Cegas Brasil”.



A Angra dos Reis, também no estado do Rio de Janeiro, integra o universo da produção Os Donos do Jogo. Cada local é acompanhado por sugestões de passeios e orientações para quem deseja transformar cenas em experiências reais.

Parceria internacional e estratégia global

O portal foi lançado oficialmente durante o Rio2C, no ano passado, como parte de uma estratégia conjunta entre Netflix e Embratur para impulsionar o turismo internacional no Brasil.



A atualização mais recente, focada em destinos de praia, foi publicada em março deste ano. Até dezembro, a expectativa é que dois novos guias temáticos sejam lançados, com temas ainda em definição.



A iniciativa segue um modelo já aplicado pela plataforma em países como Coreia do Sul, França, Espanha e Tailândia, onde produções audiovisuais também foram utilizadas como ferramenta de promoção turística.

Acesso gratuito e conteúdo multilíngue

O acesso ao guia é gratuito, com conteúdo disponível em português, inglês e espanhol. A proposta é facilitar o planejamento de viagens e ampliar o interesse de turistas estrangeiros por destinos brasileiros, unindo entretenimento e turismo em uma mesma experiência.