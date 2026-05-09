Destino perdido na Bahia conquista turistas com praia paradisíaca e preços baixos

Quem pensa que precisa viajar horas para encontrar praias paradisíacas na Bahia pode estar ignorando um dos cenários mais impressionantes da Baía de Todos-os-Santos. Localizada na Ilha dos Frades, a comunidade de Paramana se tornou um dos destinos mais procurados por quem deseja tranquilidade, águas cristalinas e um passeio longe da agitação das praias urbanas de Salvador.

Com clima rústico, piscinas naturais e culinária típica, o local atrai principalmente famílias e turistas em busca de um passeio mais sossegado.

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Piscinas naturais e mar calmo fazem sucesso entre visitantes

Um dos grandes destaques de Paramana são as piscinas naturais formadas durante a maré cheia. As águas tranquilas e rasas transformam a região em um ambiente ideal para banho, especialmente para crianças.

Além da faixa de areia cercada pela vegetação, o destino também chama atenção pelo clima mais reservado e pela sensação de refúgio em meio à natureza.

Para quem gosta de caminhada, uma das opções mais procuradas é a trilha até Praia de Loreto. O percurso leva cerca de 20 a 30 minutos e atravessa uma área arborizada até chegar a uma praia de águas transparentes e mais isolada.

A região também abriga a histórica Igreja de Nossa Senhora de Loreto.

Como chegar em Paramaná e na Ilha dos Frades



O acesso até a Ilha dos Frades é feito exclusivamente por barco. Uma das rotas mais utilizadas pelos visitantes parte do Terminal Marítimo de Madre de Deus, de onde saem embarcações frequentemente rumo à Praia de Paramana.

O trajeto dura cerca de 10 minutos e costuma ser uma das formas mais econômicas de chegar à ilha.

Outra possibilidade é fazer os tradicionais passeios de escuna ou catamarã saindo do Terminal Turístico Náutico da Bahia, atrás do Mercado Modelo. Os roteiros normalmente incluem parada na Ilha dos Frades e, em alguns casos, também na Ilha de Itaparica.

Ilha dos Frades abriga uma das praias mais bonitas do Brasil

Além de Paramaná, a Ilha dos Frades reúne outros pontos bastante conhecidos entre turistas. Um dos mais famosos é a Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, que possui selo Bandeira Azul e é considerada uma das praias mais bonitas do país.

A ilha tem cerca de 6 km de extensão e mais de 13 milhões de metros quadrados de área, cercados por vegetação preservada e praias de águas cristalinas.

Os visitantes que chegam pelo píer de Guadalupe precisam pagar uma taxa de preservação ambiental no valor de R$ 25. Já os passeios de barco saindo de Salvador costumam variar entre R$ 100 e R$ 180 por pessoa, dependendo do roteiro e da embarcação escolhida.

comunidade de Paramaná - Ilha dos Frades | Foto: divulgação

comunidade de Paramaná - Ilha dos Frades | Foto: divulgação

comunidade de Paramaná - Ilha dos Frades | Foto: divulgação

comunidade de Paramaná - Ilha dos Frades | Foto: divulgação

O que saber antes de visitar



A recomendação para aproveitar melhor as piscinas naturais é observar o período de maré alta antes da viagem. Também é importante lembrar que a estrutura da ilha é mais simples e preserva características rústicas.

Para evitar imprevistos, especialmente em períodos de chuva ou mar agitado, muitos turistas preferem não deixar o passeio para o último dia em Salvador, já que algumas travessias podem ser canceladas por condições de navegação.