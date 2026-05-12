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Veja os destinos mais procurados para fugir da rotina no Brasil

Ranking reúne praias, chapadas, cachoeiras e áreas de preservação ambiental

Isabela Cardoso
Por
A Cachoeira do Formiga, no Jalapão
A Cachoeira do Formiga, no Jalapão -

O turismo ligado à natureza vive um momento de expansão no Brasil. Impulsionados pelas mudanças de comportamento no pós-pandemia e pela busca por experiências ao ar livre, cada vez mais brasileiros têm priorizado viagens ligadas ao contato com áreas verdes e práticas sustentáveis.

Um levantamento realizado pela Bulbe Energia, fornecedora de energia solar por assinatura, analisou o volume médio de buscas feitas no Google Brasil entre maio de 2025 e março de 2026 e identificou os destinos de ecoturismo mais pesquisados pelos brasileiros.

Os dados revelam a força de locais conhecidos por cachoeiras, trilhas, praias e áreas de preservação ambiental, que concentram centenas de milhares de buscas mensais.

Foz do Iguaçu lidera interesse dos brasileiros

O levantamento mostra que destinos ligados à natureza seguem entre os mais desejados pelos brasileiros. O ranking reúne praias, chapadas, cachoeiras e áreas de preservação ambiental que concentram centenas de milhares de buscas mensais no Google.

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  1. Foz do Iguaçu: 272 mil buscas mensais
  2. Ubatuba: 262 mil buscas mensais
  3. Lençóis Maranhenses: 212 mil buscas mensais
  4. Jericoacoara: 205 mil buscas mensais
  5. Fernando de Noronha: 173 mil buscas mensais
  6. Chapada dos Veadeiros: 127 mil buscas mensais
  7. Jalapão: 116 mil buscas mensais
  8. Chapada Diamantina: 113 mil buscas mensais
  9. Pirenópolis: 111 mil buscas mensais
  10. Bonito: 109 mil buscas mensais

Os dados mostram que o interesse pelo ecoturismo se distribui entre destinos mais estruturados e regiões mais isoladas, reforçando a busca dos brasileiros por experiências ligadas à natureza, aventura e preservação ambiental.

Busca por experiências sustentáveis

Segundo tendências observadas pelo Ministério do Turismo, o período pós-pandemia ampliou a procura por viagens ligadas ao bem-estar, ao consumo consciente e ao contato com a natureza.

A valorização de atividades ao ar livre, como trilhas, cachoeiras e passeios ecológicos, reflete a tentativa de escapar da rotina intensa dos centros urbanos e buscar experiências mais conectadas ao meio ambiente.

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O levantamento também mostra que destinos associados à preservação ambiental, como Fernando de Noronha, continuam entre os mais desejados pelos brasileiros, indicando maior preocupação com sustentabilidade e conservação.

Chapada Diamantina reforça ecoturismo na Bahia

A Chapada Diamantina aparece ocupando a oitava posição do ranking, com média de 113 mil buscas mensais. Localizada no interior da Bahia, a região reúne trilhas, grutas, cachoeiras e paisagens naturais que atraem turistas interessados em aventura e contato direto com a natureza.

Municípios como Lençóis, Mucugê, Palmeiras e Ibicoara concentram parte importante do fluxo turístico da região e movimentam setores ligados à hospedagem, gastronomia, transporte e atividades guiadas.

A presença da Chapada Diamantina entre os destinos mais procurados reforça o crescimento do turismo de natureza no Nordeste e o potencial econômico associado ao ecoturismo.

Economia e práticas ambientais

O crescimento do ecoturismo também provoca impactos diretos na economia local. O aumento do fluxo de visitantes fortalece serviços turísticos, amplia investimentos em infraestrutura e impulsiona negócios ligados à hotelaria, alimentação e lazer.

Ao mesmo tempo, o setor enfrenta o desafio de equilibrar crescimento turístico e preservação ambiental, especialmente em regiões de proteção ecológica.

Segundo o levantamento, práticas sustentáveis vêm ganhando espaço em hotéis, pousadas e empresas do setor. Entre elas estão o uso de energia renovável, reaproveitamento de água, redução de desperdícios e gestão adequada de resíduos.

Especialistas apontam que o fortalecimento do turismo sustentável depende tanto das empresas quanto do comportamento dos próprios turistas, com atitudes como respeitar áreas preservadas, evitar desperdícios e priorizar hospedagens comprometidas com práticas ambientais.

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Ecoturismo meio ambiente Turismo

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