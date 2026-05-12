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TURISMO

Conheça paraíso da Bahia com mais de 300 cachoeiras e águas cristalinas

Local está entre os destinos mais procurados entre os turistas

Agatha Victoria Reis
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Chapada Diamantina
Chapada Diamantina - Foto: Agliberto Lima / Divulgação

Com mais de 300 cachoeiras, grutas de águas cristalinas e trilhas, a Chapada Diamantina, localizada no centro da Bahia, se torna uma opção de destino para turistas que buscam contato com a natureza.

A cerca de 430 km de Salvador, dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, encontram-se áreas de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, o que faz da região um destaque em biodiversidade no Nordeste. Entre as cidades mais procuradas para visitação estão Lençóis, Vale do Capão, Mucugê e Igatu.

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O que visitar na Chapada Diamantina?

Com inúmeras opções de cachoeiras e lazer, um dos destinos mais procurados da Bahia oferece alternativas para quem deseja conhecer a região:

  • Cachoeira da Fumaça: conhecida como uma das mais altas do Brasil, possui uma trilha de cerca de 5 km que parte do Vale do Capão e leva, em média, duas horas de caminhada.
  • Cachoeira do Buracão: considerada uma das mais bonitas da Chapada, fica localizada em Ibicoara. A trilha de aproximadamente 3 km passa por um cânion estreito até chegar ao poço.
  • Poço Azul: a gruta submersa, próxima a Andaraí, possui águas cristalinas com transparência que permite enxergar o fundo a até 50 metros de profundidade.
  • Poço Encantado: famoso pelo feixe de luz solar que atravessa a abertura da caverna e ilumina a água em tons intensos de azul.
  • Gruta da Pratinha: possui cerca de 200 metros de águas cristalinas dentro da gruta, além de atrações como tirolesa na área externa. Já a Gruta Azul é aberta apenas para contemplação.
  • Vale do Pati: considerado um dos trekkings mais bonitos do Brasil, oferece uma imersão completa na natureza, com pernoites em casas de moradores locais e vistas de mirantes como o do Castelo e o do Cachoeirão.

Além disso, a região abriga picos famosos, como o Pico do Barbado, ponto mais alto do Nordeste com mais de 2 mil metros de altitude, e o Pico das Almas, conhecido por suas formações rochosas pontiagudas e paisagens naturais.

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Bahia Turismo

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