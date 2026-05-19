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TURISMO

Destino mais alto do Nordeste encanta pelo clima frio

Cidade é considerada a 'Terra do café'

Agatha Victoria Reis
Por
Município de Piatã, Chapada Diamantina
Município de Piatã, Chapada Diamantina - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Localizada na Chapada Diamantina, na Bahia, a cidade de Piatã se destaca como a cidade mais alta do Nordeste brasileiro, com sede a 1.268 metros de altitude, podendo ultrapassar os 1.500 metros em áreas rurais.

Considerada a cidade mais fria da região, registrando médias mínimas de 12ºC no inverno e recordes históricos de até 1,2ºC, com ocorrência comum de geadas e forte neblina, o local atrai turistas que buscam viajar em temporadas de inverno.

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O que fazer em Piatã?

A região possui potencial para o turismo ecológico e rural. Dentre trilhas, mirantes e cachoeiras, o local entrega inúmeras alternativas de lazer,. Entre os destaques estão:

  • Trilha da Serra do Navio: ponto mais alto do município (1.816 metros), oferecendo uma vista de 360º da Chapada Sul.
  • Capelinha na Serra da Santana: é um destino popular para observar o pôr do sol.
  • Cachoeiras: atrações como os Caldeirões do Vale da Lua e as cachoeiras do Patrício e do Cochó são destaques.
  • Serra do Gentil: pinturas rupestres estimadas em 7.000 anos, feitas com pigmentos minerais.
  • Caprinocultura: queijos de cabra artesanais (como o defumado e com limão siciliano), iogurtes e doces.

Terra do Café

Conhecida como a "terra do café", Piatã produz alguns dos melhores e mais premiados cafés do Brasil.

O reconhecimento do local aconteceu a partir do final da década de 1990, quando passou a investir em cafés de alta qualidade, com foco na colheita seletiva e em um pós-colheita cuidadoso.

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Nordeste Turismo

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