Vai viajar de ônibus? Saiba como economizar dinheiro nos feriados

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Passageiros na rodoviária - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Um dos momentos mais aguardados pelos brasileiros são os feriados, dias para os quais muitos cidadãos passam meses fazendo contas e planejando cada detalhe para viajar. No entanto, o aproveitamento desses períodos costuma ser limitado por um fator determinante: o preço das passagens.

O principal item do planejamento de uma viagem é justamente o deslocamento. Esse movimento, muitas vezes feito por ônibus devido à inexistência de aeroportos em diversas localidades, é o ponto mais analisado por quem deseja viajar.

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Nordeste lidera o índice de aumento no preço das passagens

O portal A TARDE acompanhou, nesta quinta-feira, 14, o lançamento do IRCB (Índice do Rodoviário ClickBus). O índice, resultado de uma parceria entre a empresa ClickBus e a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), consiste em uma ferramenta que analisa a evolução do preço das passagens de ônibus desde 2017.



Durante a apresentação, registrou-se que a região Nordeste detém o maior aumento nos preços, totalizando um crescimento de 66,1% entre 2017 e 2025.

Índice do Rodoviário ClickBus | Foto: Divulgação | ClickBus

Vale ressaltar que o estado da Bahia é o quinto estado nordestino que mais aumentou os preços das passagens de 2024 a 2025, veja o ranking:

Maranhão: 53,1%;

Piauí: 41,4%;

Paraíba: 40,1%;

Rio Grande do Norte: 39,8%;

Bahia: 30,6%;

Ceará: 29,2%;

Pernambuco: 17,6%;

Alagoas: 10,7%;

Sergipe: Queda de 5,2%.

No gráfico de evolução histórica, é notável que os preços disparam durante os meses de festividades e só reduzem ao final desses períodos. Os principais intervalos são:

Dezembro a Março: Natal, Ano Novo e Carnaval;

Junho a Setembro: São João e férias escolares.

Tal movimento não ocorre por acaso. Diversos fenômenos interferem na precificação de uma passagem, como:

Concorrência, oferta de assentos/rotas e demanda (emprego e renda);

Características dos serviços (classe, distância e atributos do veículo);

Ofertas, descontos e políticas de antecipação;

Sazonalidade e hábitos de lazer e turismo;

Preços dos combustíveis (diesel) e custos operacionais (como salários);

Regulação econômica (reajustes tarifários e obrigações regulatórias);

Gastos com frota, impostos e carga tributária.

Como economizar em passagens nestes períodos

O portal A TARDE preparou uma lista de estratégias que podem resultar em uma economia significativa para o bolso do viajante:

1º Período: Dezembro a Março (Verão, Festas e Carnaval)

Este é o auge do turismo na Bahia. Para poupar dinheiro em viagens de ônibus, o passo fundamental é a antecedência, especialmente em trajetos interestaduais ou de longa distância (acima de 400 km).

Nessas modalidades, os preços são mais sensíveis à ocupação do veículo; comprar antes garante acesso a tarifas promocionais.

Sobre o Carnaval, o IRCB aponta que o fluxo de demanda extremamente alto gera picos nos preços. Para quem busca economia real, o conselho é evitar a compra de passagens de última hora ou, se possível, deslocar a viagem para datas fora do ápice da folia.

2º Período: Junho a Setembro (São João e Férias de Julho)

Neste recorte, há uma distinção importante no perfil das viagens:

São João: As viagens costumam ser intermunicipais e possuem uma precificação mais rígida, administrada por agências estaduais. Aqui, a economia reside na garantia do bilhete antecipado para evitar o esgotamento de vagas e a necessidade de recorrer a serviços alternativos mais caros.

As viagens costumam ser intermunicipais e possuem uma precificação mais rígida, administrada por agências estaduais. Aqui, a economia reside na garantia do bilhete antecipado para evitar o esgotamento de vagas e a necessidade de recorrer a serviços alternativos mais caros. Férias de Julho: Este mês apresenta um comportamento parecido com janeiro, movido pela alta demanda por lazer. O mais recomendado para garantir preços menores é, novamente, a compra antecipada.

Principais destinos de Salvador

Durante o evento ainda foi informado, ao portal A TARDE, os principais destinos as pessoas procuram saindo e chegando de Salvador.

Principais viagens com origem em Salvador

Salvador, BA ➝‬ Aracaju, SE;

Salvador, BA ➝‬ Vitória da Conquista, BA;

Salvador, BA ➝‬ São Paulo, SP.

Principais viagens com destino em Salvador