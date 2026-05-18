ECONOMIA
Vai viajar de ônibus? Saiba como economizar dinheiro nos feriados
Nordeste lidera o índice de aumento no preço das passagens
Um dos momentos mais aguardados pelos brasileiros são os feriados, dias para os quais muitos cidadãos passam meses fazendo contas e planejando cada detalhe para viajar. No entanto, o aproveitamento desses períodos costuma ser limitado por um fator determinante: o preço das passagens.
O principal item do planejamento de uma viagem é justamente o deslocamento. Esse movimento, muitas vezes feito por ônibus devido à inexistência de aeroportos em diversas localidades, é o ponto mais analisado por quem deseja viajar.
Nordeste lidera o índice de aumento no preço das passagens
O portal A TARDE acompanhou, nesta quinta-feira, 14, o lançamento do IRCB (Índice do Rodoviário ClickBus). O índice, resultado de uma parceria entre a empresa ClickBus e a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), consiste em uma ferramenta que analisa a evolução do preço das passagens de ônibus desde 2017.
Durante a apresentação, registrou-se que a região Nordeste detém o maior aumento nos preços, totalizando um crescimento de 66,1% entre 2017 e 2025.
Vale ressaltar que o estado da Bahia é o quinto estado nordestino que mais aumentou os preços das passagens de 2024 a 2025, veja o ranking:
- Maranhão: 53,1%;
- Piauí: 41,4%;
- Paraíba: 40,1%;
- Rio Grande do Norte: 39,8%;
- Bahia: 30,6%;
- Ceará: 29,2%;
- Pernambuco: 17,6%;
- Alagoas: 10,7%;
- Sergipe: Queda de 5,2%.
No gráfico de evolução histórica, é notável que os preços disparam durante os meses de festividades e só reduzem ao final desses períodos. Os principais intervalos são:
Tal movimento não ocorre por acaso. Diversos fenômenos interferem na precificação de uma passagem, como:
- Concorrência, oferta de assentos/rotas e demanda (emprego e renda);
- Características dos serviços (classe, distância e atributos do veículo);
- Ofertas, descontos e políticas de antecipação;
- Sazonalidade e hábitos de lazer e turismo;
- Preços dos combustíveis (diesel) e custos operacionais (como salários);
- Regulação econômica (reajustes tarifários e obrigações regulatórias);
- Gastos com frota, impostos e carga tributária.
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Como economizar em passagens nestes períodos
O portal A TARDE preparou uma lista de estratégias que podem resultar em uma economia significativa para o bolso do viajante:
1º Período: Dezembro a Março (Verão, Festas e Carnaval)
Este é o auge do turismo na Bahia. Para poupar dinheiro em viagens de ônibus, o passo fundamental é a antecedência, especialmente em trajetos interestaduais ou de longa distância (acima de 400 km).
Nessas modalidades, os preços são mais sensíveis à ocupação do veículo; comprar antes garante acesso a tarifas promocionais.
Sobre o Carnaval, o IRCB aponta que o fluxo de demanda extremamente alto gera picos nos preços. Para quem busca economia real, o conselho é evitar a compra de passagens de última hora ou, se possível, deslocar a viagem para datas fora do ápice da folia.
2º Período: Junho a Setembro (São João e Férias de Julho)
Neste recorte, há uma distinção importante no perfil das viagens:
- São João: As viagens costumam ser intermunicipais e possuem uma precificação mais rígida, administrada por agências estaduais. Aqui, a economia reside na garantia do bilhete antecipado para evitar o esgotamento de vagas e a necessidade de recorrer a serviços alternativos mais caros.
- Férias de Julho: Este mês apresenta um comportamento parecido com janeiro, movido pela alta demanda por lazer. O mais recomendado para garantir preços menores é, novamente, a compra antecipada.
Principais destinos de Salvador
Durante o evento ainda foi informado, ao portal A TARDE, os principais destinos as pessoas procuram saindo e chegando de Salvador.
Principais viagens com origem em Salvador
- Salvador, BA ➝ Aracaju, SE;
- Salvador, BA ➝ Vitória da Conquista, BA;
- Salvador, BA ➝ São Paulo, SP.
Principais viagens com destino em Salvador
- Aracaju, SE ➝ Salvador, BA;
- Recife, PE ➝ Salvador, BA;
- Vitória da Conquista, BA ➝ Salvador, BA.