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BENEFÍCIO

FGTS vai liberar R$ 8,4 bi a 10 milhões de pessoas nos próximos dias

Valores serão creditados automaticamente na conta corrente dos trabalhadores no fim deste mês

Gustavo Nascimento
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| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem FGTS vai liberar R$ 8,4 bi a 10 milhões de pessoas nos próximos dias
-

O Governo Federal informou nesta quinta-feira, 14, que vai liberar um adicional de R$ 8,4 bilhões do FGTS para cerca de 10,5 milhões de contribuintes, de acordo com o Ministério do Trabalho. O benefício é válido para os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário, mas foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.

Entenda o processo

Os valores serão creditados automaticamente na conta corrente de trabalhadores cadastrados no aplicativo, no dia 26 deste mês.

Quem não possui conta bancária cadastrada no aplicativo da Caixa Econômica Federal poderá realizar o saque nos canais físicos de atendimento: casas lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui e agências, até o dia 1º de junho.

Os saques podem ser feitos com o Cartão Cidadão e senha, por biometria ou com senha do cidadão, no caso dos terminais de autoatendimento. Para valores superiores a R$ 3 mil, o saque deverá ser realizado exclusivamente nas agências da Caixa.

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“Permanecerão bloqueados apenas os valores vinculados a operações de antecipação do saque-aniversário contratadas junto às instituições financeiras, conforme as condições previstas em cada contrato”, disse o Ministério do Trabalho.

Segundo a pasta, antes do dia 25 de maio, os valores que serão creditados aos trabalhadores deixarão de aparecer no saldo disponível das contas do FGTS, em razão do processamento da operação.

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Tags

benefícios trabalhistas FGTS governo federal Saque-aniversário

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