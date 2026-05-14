Dona da Omo alertou sobre bactéria em produtos Ypê antes da Anvisa

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Produtos Ypê - Foto: Reprodução/Redes sociais

A Unilever, responsável por marcas como Omo, Comfort e Cif, comunicou à Anvisa e à Senacon suspeitas de contaminação microbiológica em produtos da Ypê meses antes da suspensão determinada pela agência reguladora.

A multinacional relatou ter identificado a bactéria Pseudomonas aeruginosa/paraaeruginosa em lotes do detergente líquido Tixan Ypê Express após análises laboratoriais realizadas em 2025. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo.

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Os testes teriam sido conduzidos pelo laboratório Charles River, citado pela empresa como referência internacional em análises genéticas. Entre os produtos avaliados estavam versões “Cuida das roupas” e “Combate mau odor”, com validade até junho de 2027.

Nos documentos enviados às autoridades, a Unilever afirmou que os itens apresentavam “desvio microbiológico relevante” e possível risco à saúde dos consumidores. A empresa também relatou ter tomado conhecimento de um suposto recolhimento silencioso de produtos no mercado, o que motivou novas análises.

Em março de 2026, uma nova denúncia foi encaminhada apontando contaminação em outros 14 lotes da linha Ypê. Segundo o relatório, foram identificadas bactérias em produtos como Tixan Ypê Primavera, Ypê Power Act e detergente Ypê Lava-Louças Neutro.

Além da Pseudomonas aeruginosa, os testes também teriam encontrado traços genéticos de microrganismos como Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter baumannii, apontados pela denúncia como potenciais riscos à saúde humana.

Após as notificações, a Anvisa realizou inspeções na fábrica da Química Amparo, em São Paulo, e determinou a suspensão da fabricação e comercialização de produtos líquidos produzidos no local, incluindo detergentes, lava-roupas e desinfetantes.