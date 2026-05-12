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SAÚDE

Mounjaro, Ozempic e mais: Anvisa manda recolher lotes por irregularidades

Medida proíbe fabricação, venda, propaganda e uso de medicamentos sem registro

Victoria Isabel
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Mounjaro, Ozempic e mais: Anvisa manda recolher lotes por irregularidades
- Foto: Reprodução

Uma ação fiscal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 11, determinou a apreensão de canetas emagrecedoras irregulares.

Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após a comprovação de anúncios de venda dos produtos, que não possuem registro, notificação ou cadastro no órgão regulador, além de serem fabricados por origem desconhecida.

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Produtos proibidos

  • Ozempic Power,
  • Mounjmax,
  • Maxtwo + 3D Slim
  • Maxtwo Detox,

Os produtos são fabricados por uma empresa não identificada. A medida também proíbe a comercialização, distribuição, exportação, fabricação, propaganda e uso desses itens.

A ação também inclui a apreensão de dois lotes irregulares do medicamento Mounjaro KwikPen, utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Os lotes D830169 e D830169D estão proibidos de serem armazenados, comercializados, distribuídos, divulgados, transportados e utilizados.

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De acordo com a agência, foi identificada a circulação do produto no mercado nacional com rotulagem em inglês, sem registro na Anvisa, de origem não comprovada e transportado em condições inadequadas, em desacordo com a legislação sanitária brasileira.

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Tags:

anvisa Ozempic Saúde

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