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SAÚDE

Casal manteve filhos presos dentro de casa desde a pandemia

Pais alegaram medo do mundo exterior após o ocorrido

Isabela Cardoso
Por

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Os menores foram resgatados com dificuldades motoras
Os menores foram resgatados com dificuldades motoras - Foto: Reprodução | Twitter

Um casal foi condenado pela Justiça da Espanha após manter os três filhos trancados dentro de casa por cerca de três anos e meio. Segundo o processo, os pais afirmaram ter desenvolvido medo do mundo exterior após a pandemia de Covid-19 e decidiram manter as crianças em isolamento total.

A sentença foi dada nesta segunda-feira, 11, pelo Tribunal Provincial das Astúrias. Os dois, um homem alemão e uma mulher com cidadania alemã e norte-americana, foram considerados culpados por abandono familiar e danos psicológicos causados aos filhos.

Os nomes dos pais não foram divulgados para preservar a identidade das crianças.

Crianças viviam sem contato com o exterior

A família morava em uma casa de dois andares no vilarejo de Fitoria, em Oviedo. As crianças, gêmeos de oito anos e um menino de 10 anos, foram resgatadas em abril de 2025, quando o casal acabou preso preventivamente.

Segundo informações divulgadas pelo jornal El País, os menores apresentavam dificuldades motoras, ainda usavam fraldas e dormiam em berços.

As investigações apontaram que as crianças não frequentavam escola, não tinham acesso a televisão ou aparelhos eletrônicos e quase nunca saíam da residência, nem mesmo para consultas médicas.

Os policiais também encontraram diversos medicamentos dentro da casa e relataram que os filhos utilizavam máscaras cirúrgicas quando foram encontrados.

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De acordo com os relatos apresentados no processo, o casal teria intensificado o isolamento após o início da pandemia. A mãe afirmou anteriormente que tentou autorização para ensino domiciliar na Alemanha, mas o pedido foi negado. Depois da mudança para a Espanha, a família passou a viver completamente isolada.

Justiça afastou acusação mais grave

A promotoria chegou a pedir 25 anos de prisão por cárcere privado, mas a Justiça absolveu os dois dessa acusação mais grave. Ainda assim, ambos foram condenados a dois anos e quatro meses por violência doméstica e quatro meses por abandono de incapaz.

Além da pena de prisão, os pais perderam os direitos parentais por três anos e quatro meses, foram proibidos de manter contato com os filhos e terão de pagar uma indenização de € 30 mil para cada criança.

O advogado da mãe, Javier Muñoz, afirmou à Reuters que os filhos recebiam educação domiciliar, eram bem alimentados e viviam em um ambiente familiar estável. Segundo ele, o casal avalia recorrer da decisão.

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Tags:

Covid-19 mundo pandemia

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