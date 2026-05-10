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DOENÇA GRAVE

Brasileiro morre e se torna primeira vítima do hantavírus no país

Homem de 46 anos apresentava histórico de contato com roedores silvestres

João Grassi
Por

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Imagem ilustrativa de roedor silvestre
Imagem ilustrativa de roedor silvestre - Foto: Reprodução | Pexels

Um homem de 46 anos se tornou a primeira vítima do hantavírus no Brasil em 2026. O caso foi registrado na cidade de Carmo do Paranaíba-MG e a informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais.

O paciente, que apresentava histórico de contato com roedores silvestres, morreu em fevereiro deste ano. O hantavírus é transmitido principalmente pelo contato com fezes, urina ou saliva dois animais infectados.

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Nos últimos dias, um surto da doença foi registrado a bordo de um navio em Cabo Verde, na África, que seguiu para as Ilhas Canárias. Ao menos três mortes foram confirmadas entre passageiros do cruzeiro, enquanto outros seguem hospitalizados em estado grave.

De acordo com o Ministério da Saúde, casos confirmados de hantavírus no país não têm qualquer relação com a situação internacional atualmente monitorada pela Organização Mundial da Saúde. Contudo, o Brasil registrou 35 casos ano passado, além de mais sete em 2026.

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Hantavírus

Quando infecta humanos, a a hantavirose pode causar aceleração dos batimentos cardíacos, dificuldade e aceleração na respiração, tosse seca e pressão baixa. Até então, não existem vacinas ou tratamentos específicos contra o vírus.

Aguda e de evolução rápida, a doença deve ser notificada em até 24h para as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde e Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS).

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Hantavírus

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