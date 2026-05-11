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SAÚDE

Cerveja pode ser causadora de dores nas articulações; entenda

Consumo exagerado por sobrecarregar intestino e fígado

Luiza Nascimento
Por

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Cerveja
Cerveja - Foto: Reprodução| Freepik

O consumo constante de cerveja pode sobrecarregar o intestino e o fígado, gerando uma série de problemas como dores nas articulações e fadiga muscular. O álcool e o glúten presentes na bebida são capazes de provocar alterações no equilíbrio do sistema digestivo e células hepáticas fundamentais para o funcionamento do corpo.

Manter a flora intestinal saudável é essencial para a absorção correta de nutrientes. No entanto, a cerveja afeta diretamente a microbiota intestinal, alterando a composição das bactérias benéficas do trato digestivo humano.

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Assim, acontece o desequilíbrio do crescimento de micro-organismos prejudiciais, gerando inflamações nas paredes do intestino delgado e grosso.

Além disso, o álcool aumenta a permeabilidade da mucosa intestinal, permitindo que toxinas e bactérias indesejadas caiam na circulação sanguínea, causando desconfortos abdominais, e alterando o ritmo habitual de liberação das fezes.

É importante se atentar aos alertas que o corpo dá para entender se a bebida está prejudicando o funcionamento dos órgãos, e evitar complicações mais graves futuramente.

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Entenda como o álcool atua no fígado

Laboratório do corpo, o fígado transforma etanol em substâncias que possam ser eliminadas com segurança pelo organismo. No entanto, priorizando a desintoxicação, as células hepáticas deixam de realizar outras funções importantes, levando ao acúmulo de gordura no órgão.

Através dos subprodutos tóxicos produzidos pelo álcool, as estruturas celulares são agredidas, oxidando o tecido hepático e impedindo a filtragem do sangue e produção de enzimas digestivas de gorduras.

Dores e fadiga

As substâncias inflamatórias decorrentes do álcool, produzidas pelo intestino permeável, circulam pelo corpo, afetando sistemas biológicos importantes, consumindo as defesas naturais, facilitando o aparecimento de dores articulares e fadiga muscular.

A inflamação no trato digestivo e no fígado prejudica a clareza mental, impactando na disposição para atividades físicas diárias. Com a sobrecarga dos órgãos de filtragem, acontece a lentidão da remoção de resíduos metabólicos.

Como evitar os danos?

  • Beba água entre as doses de cerveja;
  • Mantenha hiato entre os dias de bebida;
  • Vá ao médico constantemente para monitorar a saúde do fígado.

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Tags:

cerveja fígado Saúde

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