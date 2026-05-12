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SAÚDE

Anvisa orienta consumidores a não jogarem fora produtos da Ypê; entenda

Medida envolve produtos de limpeza com lotes terminados em número 1

Victoria Isabel
Por

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Há risco de contaminação microbiológica
Há risco de contaminação microbiológica - Foto: Rpeodução/Redes Sociais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orientou consumidores a não descartarem produtos da Ypê incluídos em lotes com suspeita de contaminação microbiológica. A recomendação é que os itens sejam mantidos armazenados até novos desdobramentos do caso e orientações oficiais sobre recolhimento e descarte.

A medida envolve produtos de limpeza com lotes terminados em número 1, que tiveram o recolhimento determinado pela Anvisa após inspeção identificar falhas em etapas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de garantia e controle de qualidade.

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Segundo a agência, há risco de contaminação microbiológica, o que pode provocar irritações na pele, ardência, vermelhidão e inflamações. Em casos de contato com olhos, nariz e boca, também podem ocorrer irritações em mucosas e sintomas respiratórios.

A Anvisa reforça que os produtos não devem ser utilizados em nenhuma hipótese. Especialistas também alertam para o risco ambiental caso o conteúdo seja despejado em pias, ralos ou diretamente na natureza.

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A empresa conseguiu reverter temporariamente a suspensão determinada pela Anvisa, mas informou que ainda não retomou a fabricação dos produtos até a regularização da situação junto ao órgão regulador.

Produtos suspensos

De acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:

  • Lava-louças Ypê Clear Care
  • Lava-louças com enzimas ativas Ypê
  • Lava-louças Ypê
  • Lava-louças Ypê Toque Suave
  • Lava-louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-louças Ypê Clear
  • Lava-louças Ypê Green
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava-roupas líquido
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
  • Lava-roupas líquido Ypê Express
  • Lava-roupas líquido Ypê Power Act
  • Lava-roupas líquido Ypê Premium
  • Lava-roupas Tixan Maciez
  • Lava-roupas Tixan Primavera
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de uso geral Atol
  • Desinfetante perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ypê
  • Lava-roupas Tixan Power Act

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