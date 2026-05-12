Anvisa orienta consumidores a não jogarem fora produtos da Ypê; entenda

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orientou consumidores a não descartarem produtos da Ypê incluídos em lotes com suspeita de contaminação microbiológica. A recomendação é que os itens sejam mantidos armazenados até novos desdobramentos do caso e orientações oficiais sobre recolhimento e descarte.

A medida envolve produtos de limpeza com lotes terminados em número 1, que tiveram o recolhimento determinado pela Anvisa após inspeção identificar falhas em etapas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de garantia e controle de qualidade.

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Segundo a agência, há risco de contaminação microbiológica, o que pode provocar irritações na pele, ardência, vermelhidão e inflamações. Em casos de contato com olhos, nariz e boca, também podem ocorrer irritações em mucosas e sintomas respiratórios.

A Anvisa reforça que os produtos não devem ser utilizados em nenhuma hipótese. Especialistas também alertam para o risco ambiental caso o conteúdo seja despejado em pias, ralos ou diretamente na natureza.

A empresa conseguiu reverter temporariamente a suspensão determinada pela Anvisa, mas informou que ainda não retomou a fabricação dos produtos até a regularização da situação junto ao órgão regulador.

Produtos suspensos

De acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados: