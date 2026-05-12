SAÚDE
Anvisa orienta consumidores a não jogarem fora produtos da Ypê; entenda
Medida envolve produtos de limpeza com lotes terminados em número 1
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orientou consumidores a não descartarem produtos da Ypê incluídos em lotes com suspeita de contaminação microbiológica. A recomendação é que os itens sejam mantidos armazenados até novos desdobramentos do caso e orientações oficiais sobre recolhimento e descarte.
A medida envolve produtos de limpeza com lotes terminados em número 1, que tiveram o recolhimento determinado pela Anvisa após inspeção identificar falhas em etapas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de garantia e controle de qualidade.
Segundo a agência, há risco de contaminação microbiológica, o que pode provocar irritações na pele, ardência, vermelhidão e inflamações. Em casos de contato com olhos, nariz e boca, também podem ocorrer irritações em mucosas e sintomas respiratórios.
A Anvisa reforça que os produtos não devem ser utilizados em nenhuma hipótese. Especialistas também alertam para o risco ambiental caso o conteúdo seja despejado em pias, ralos ou diretamente na natureza.
Leia Também:
A empresa conseguiu reverter temporariamente a suspensão determinada pela Anvisa, mas informou que ainda não retomou a fabricação dos produtos até a regularização da situação junto ao órgão regulador.
Produtos suspensos
De acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:
- Lava-louças Ypê Clear Care
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças Ypê Toque Suave
- Lava-louças Concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê Clear
- Lava-louças Ypê Green
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava-roupas líquido
- Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
- Lava-roupas líquido Ypê Express
- Lava-roupas líquido Ypê Power Act
- Lava-roupas líquido Ypê Premium
- Lava-roupas Tixan Maciez
- Lava-roupas Tixan Primavera
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de uso geral Atol
- Desinfetante perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê
- Lava-roupas Tixan Power Act
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes