SAÚDE
Anvisa decide nesta quarta se mantém suspensão de produtos Ypê
Análise será feita após recurso apresentado pela Química Amparo
A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decide nesta quarta-feira, 13, se mantém ou revoga a suspensão de produtos da marca Ypê fabricados na unidade de Amparo, no interior de São Paulo. A análise será feita após recurso apresentado pela Química Amparo, responsável pela marca.
Com o recurso, a suspensão determinada pela Anvisa está temporariamente sem efeito. Mesmo assim, a empresa informou que optou por manter a paralisação da produção até a conclusão da nova avaliação do órgão. A reunião da diretoria colegiada está marcada para começar às 14h.
Segundo a fabricante, o recurso busca esclarecer pontos técnicos e reforçar as medidas adotadas após a decisão da Anvisa. A empresa afirma ter implementado 239 ações corretivas nos processos de fabricação.
Na semana passada, a Anvisa determinou o recolhimento de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca com lotes terminados em número 1. A medida foi motivada por falhas identificadas na fábrica, incluindo problemas nos sistemas de controle e garantia de qualidade.
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Entre as preocupações da agência está o risco de contaminação microbiológica, com possível presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, considerada prejudicial à saúde.
Produtos suspensos
De acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:
- Lava-louças Ypê Clear Care
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças Ypê Toque Suave
- Lava-louças Concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê Clear
- Lava-louças Ypê Green
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava-roupas líquido
- Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
- Lava-roupas líquido Ypê Express
- Lava-roupas líquido Ypê Power Act
- Lava-roupas líquido Ypê Premium
- Lava-roupas Tixan Maciez
- Lava-roupas Tixan Primavera
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de uso geral Atol
- Desinfetante perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê
- Lava-roupas Tixan Power Act