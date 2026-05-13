Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE

Anvisa decide nesta quarta se mantém suspensão de produtos Ypê

Análise será feita após recurso apresentado pela Química Amparo

Victoria Isabel
Por
Suspensão determinada pela Anvisa está temporariamente sem efeito
Suspensão determinada pela Anvisa está temporariamente sem efeito -

A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decide nesta quarta-feira, 13, se mantém ou revoga a suspensão de produtos da marca Ypê fabricados na unidade de Amparo, no interior de São Paulo. A análise será feita após recurso apresentado pela Química Amparo, responsável pela marca.

Com o recurso, a suspensão determinada pela Anvisa está temporariamente sem efeito. Mesmo assim, a empresa informou que optou por manter a paralisação da produção até a conclusão da nova avaliação do órgão. A reunião da diretoria colegiada está marcada para começar às 14h.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a fabricante, o recurso busca esclarecer pontos técnicos e reforçar as medidas adotadas após a decisão da Anvisa. A empresa afirma ter implementado 239 ações corretivas nos processos de fabricação.

Na semana passada, a Anvisa determinou o recolhimento de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca com lotes terminados em número 1. A medida foi motivada por falhas identificadas na fábrica, incluindo problemas nos sistemas de controle e garantia de qualidade.

Leia Também:

SAÚDE

Anvisa orienta consumidores a não jogarem fora produtos da Ypê; entenda
Anvisa orienta consumidores a não jogarem fora produtos da Ypê; entenda imagem

SAÚDE

Mounjaro, Ozempic e mais: Anvisa manda recolher lotes por irregularidades
Mounjaro, Ozempic e mais: Anvisa manda recolher lotes por irregularidades imagem

REPERCUSSÃO

Famosos desafiam Anvisa e mantêm uso de produtos Ypê com bactéria
Famosos desafiam Anvisa e mantêm uso de produtos Ypê com bactéria imagem

Entre as preocupações da agência está o risco de contaminação microbiológica, com possível presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, considerada prejudicial à saúde.

Produtos suspensos

De acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:

  • Lava-louças Ypê Clear Care
  • Lava-louças com enzimas ativas Ypê
  • Lava-louças Ypê
  • Lava-louças Ypê Toque Suave
  • Lava-louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-louças Ypê Clear
  • Lava-louças Ypê Green
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava-roupas líquido
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
  • Lava-roupas líquido Ypê Express
  • Lava-roupas líquido Ypê Power Act
  • Lava-roupas líquido Ypê Premium
  • Lava-roupas Tixan Maciez
  • Lava-roupas Tixan Primavera
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de uso geral Atol
  • Desinfetante perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ypê
  • Lava-roupas Tixan Power Act
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

anvisa Saúde Ypê

Relacionadas

Mais lidas