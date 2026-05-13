Anvisa decide nesta quarta se mantém suspensão de produtos Ypê

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Suspensão determinada pela Anvisa está temporariamente sem efeito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decide nesta quarta-feira, 13, se mantém ou revoga a suspensão de produtos da marca Ypê fabricados na unidade de Amparo, no interior de São Paulo. A análise será feita após recurso apresentado pela Química Amparo, responsável pela marca.

Com o recurso, a suspensão determinada pela Anvisa está temporariamente sem efeito. Mesmo assim, a empresa informou que optou por manter a paralisação da produção até a conclusão da nova avaliação do órgão. A reunião da diretoria colegiada está marcada para começar às 14h.

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Segundo a fabricante, o recurso busca esclarecer pontos técnicos e reforçar as medidas adotadas após a decisão da Anvisa. A empresa afirma ter implementado 239 ações corretivas nos processos de fabricação.

Na semana passada, a Anvisa determinou o recolhimento de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca com lotes terminados em número 1. A medida foi motivada por falhas identificadas na fábrica, incluindo problemas nos sistemas de controle e garantia de qualidade.

Entre as preocupações da agência está o risco de contaminação microbiológica, com possível presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, considerada prejudicial à saúde.

Produtos suspensos

De acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados: