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TURISMO

Cidade baiana com apenas 7 mil habitantes tem a melhor qualidade de vida segundo estudo pesquisa

Conhecida pela produção de cachaça, Abaíra liderou ranking estadual

Iarla Queiroz
Por
Abaíra, Bahia
Abaíra, Bahia - Foto: Reprodução

A pequena Abaíra, localizada na Chapada Diamantina, foi apontada como a cidade com a melhor qualidade de vida da Bahia em 2026.

O dado faz parte do levantamento do IPS Brasil, divulgado nesta quarta-feira, 20, que analisou os 5.570 municípios brasileiros com base em indicadores sociais e ambientais.

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Com nota 65,14, Abaíra apareceu na liderança entre as cidades baianas.

Cidade é referência na produção de cachaça

Conhecida em todo o estado pela produção artesanal de cachaça, Abaíra ganhou fama pela aguardente tradicional que leva o nome do município.

Com cerca de 7 mil habitantes, a cidade mantém a economia baseada principalmente na agricultura, no comércio local e na fabricação da bebida.

Além da tradição da cachaça, o município também chama atenção pelo clima tranquilo típico das cidades do interior.

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Chapada Diamantina ajuda a impulsionar turismo

Localizada no centro-sul da Bahia, Abaíra está cercada pelas serras e vales da Chapada Diamantina, região conhecida pelas paisagens naturais e pelo potencial turístico.

O município reúne características que fortalecem o turismo regional e ajudam a manter uma rotina mais pacata em comparação aos grandes centros urbanos.

O nome “Abaíra” tem origem indígena tupi e, segundo interpretações históricas, estaria relacionado à abundância de água ou mel na região.

Salvador aparece fora do top 10

confira o top-5 da Bahia no ranking do IPS Brasil:

  1. Abaíra
  2. Lauro de Freitas,
  3. Valente,
  4. Itiruçu
  5. Tanque Novo

Já Salvador apareceu apenas na 15ª colocação estadual.

Ranking avalia saúde, educação e segurança

O Índice de Progresso Social leva em consideração 57 indicadores ligados à qualidade de vida da população.

Entre os critérios avaliados estão acesso à saúde, educação, saneamento básico, segurança e oportunidades oferecidas aos moradores.

No cenário nacional, a melhor colocação ficou com Gavião Peixoto, que alcançou nota 73,10.

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Bahia Turismo

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