TURISMO
Cidade baiana com apenas 7 mil habitantes tem a melhor qualidade de vida segundo estudo pesquisa
Conhecida pela produção de cachaça, Abaíra liderou ranking estadual
A pequena Abaíra, localizada na Chapada Diamantina, foi apontada como a cidade com a melhor qualidade de vida da Bahia em 2026.
O dado faz parte do levantamento do IPS Brasil, divulgado nesta quarta-feira, 20, que analisou os 5.570 municípios brasileiros com base em indicadores sociais e ambientais.
Com nota 65,14, Abaíra apareceu na liderança entre as cidades baianas.
Cidade é referência na produção de cachaça
Conhecida em todo o estado pela produção artesanal de cachaça, Abaíra ganhou fama pela aguardente tradicional que leva o nome do município.
Com cerca de 7 mil habitantes, a cidade mantém a economia baseada principalmente na agricultura, no comércio local e na fabricação da bebida.
Além da tradição da cachaça, o município também chama atenção pelo clima tranquilo típico das cidades do interior.
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Chapada Diamantina ajuda a impulsionar turismo
Localizada no centro-sul da Bahia, Abaíra está cercada pelas serras e vales da Chapada Diamantina, região conhecida pelas paisagens naturais e pelo potencial turístico.
O município reúne características que fortalecem o turismo regional e ajudam a manter uma rotina mais pacata em comparação aos grandes centros urbanos.
O nome “Abaíra” tem origem indígena tupi e, segundo interpretações históricas, estaria relacionado à abundância de água ou mel na região.
Salvador aparece fora do top 10
confira o top-5 da Bahia no ranking do IPS Brasil:
- Abaíra
- Lauro de Freitas,
- Valente,
- Itiruçu
- Tanque Novo
Já Salvador apareceu apenas na 15ª colocação estadual.
Ranking avalia saúde, educação e segurança
O Índice de Progresso Social leva em consideração 57 indicadores ligados à qualidade de vida da população.
Entre os critérios avaliados estão acesso à saúde, educação, saneamento básico, segurança e oportunidades oferecidas aos moradores.
No cenário nacional, a melhor colocação ficou com Gavião Peixoto, que alcançou nota 73,10.