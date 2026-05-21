Paraíso no Nordeste surpreende com paisagens naturais

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Localizado entre o Piauí e o Maranhão, o Delta do Parnaíba é o terceiro maior delta do mundo em mar aberto, ficando atrás apenas dos deltas do Rio Nilo e do Rio Mekong. A paisagem é ideal para quem busca um lugar de tranquilidade e contato com a natureza.

O local também faz parte da Rota das Emoções, roteiro turístico que conecta os Lençóis Maranhenses e Jericoacoara.

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Como chegar no destino?

O aeroporto de Parnaíba é o mais próximo, mas recebe poucos voos. Outras opções incluem voar para Teresina (330 km), São Luís (415 km) ou Jericoacoara (210 km) e seguir de ônibus, transfer ou carro alugado.

As três principais bases são Parnaíba (cidade grande com centro histórico), Luís Correia (famosa pelas praias e estrutura de hotéis) e Barra Grande (vila rústica e tranquila).

Passeios pelo Delta

A melhor época para visitar é entre maio e agosto, período com dias ensolarados. Os passeios partem do Porto dos Tatus, a cerca de 12 km de Parnaíba. Existem duas formas principais de explorar a região:

Catamarã: mais econômico e confortável, inclui refeição e música, mas não acessa canais estreitos e geralmente não inclui a revoada dos guarás.

Lancha Rápida: oferece uma experiência mais exclusiva e ágil, conseguindo navegar por canais rasos para observar a fauna de perto.

Além disso, os passeios destacam a biodiversidade e banhos de rio no período da manhã. Na parte da tarde, oferece a passagem pela Revoada dos Guarás, considerada um dos espetáculos mais bonitos do Delta.