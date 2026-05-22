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TURISMO

Paraíso escondido na Nordeste abriga uma das melhores trilhas do mundo

Lugar reúne cachoeiras, mirantes e travessias de até seis dias

Isabela Cardoso
Por
Mirante do Morro do Castelo, no Vale do Pati
Mirante do Morro do Castelo, no Vale do Pati - Foto: Wikimedia Communs

O Vale do Pati, localizado no coração da Chapada Diamantina, segue entre os destinos de natureza mais desejados do Brasil. Conhecido pelas travessias longas, mirantes imensos e cachoeiras espalhadas entre paredões de pedra, o roteiro ganhou fama internacional e aparece frequentemente em listas de melhores trekkings do mundo.

A experiência, no entanto, está longe de ser um passeio comum. Sem sinal de celular, com trilhas rústicas e percursos que podem durar até seis dias, o Vale do Pati exige preparo físico, planejamento e atenção às regras de conservação ambiental. Ainda assim, o cenário transformou a região em um dos maiores símbolos do turismo de aventura brasileiro.

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Travessia pode durar até seis dias

O roteiro atravessa áreas do Parque Nacional da Chapada Diamantina e pode ser iniciado por diferentes pontos, como Vale do Capão, Guiné, Andaraí e Mucugê. Cada entrada altera a logística, o grau de dificuldade e o tempo total da caminhada.

Dependendo do trajeto escolhido, a travessia chega a cerca de 70 quilômetros. Há roteiros compactos, de três dias, e percursos mais extensos, que ultrapassam cinco dias de caminhada.

Ao longo do caminho, os visitantes passam por rios, morros, áreas de mata, mirantes naturais e comunidades tradicionais que vivem no vale há gerações. É justamente essa mistura entre natureza e cotidiano local que faz o roteiro ganhar fama entre turistas brasileiros e estrangeiros.

Paisagens ajudam a explicar fama internacional

O Ministério do Turismo já classificou o Vale do Pati como um dos trekkings mais cênicos do mundo. A região reúne paredões gigantescos, cachoeiras escondidas, platôs e vales abertos que mudam de aparência ao longo do dia conforme a incidência da luz.

Entre os pontos mais conhecidos da travessia estão o Cachoeirão, a Gruta do Castelo e a Ladeira do Império. Muitos visitantes apontam esses trechos como os momentos mais marcantes do percurso.

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A caminhada também costuma ser associada a experiências de desconexão. Sem sinal constante de internet e distante dos grandes centros urbanos, o vale atrai pessoas em busca de silêncio, contato com a natureza e um ritmo mais lento de viagem.

Comunidade local sustenta experiência turística

Além das paisagens, o turismo de base comunitária é um dos pilares do Vale do Pati. Boa parte das hospedagens funciona em casas de moradores, que também oferecem alimentação e apoio aos grupos de trilheiros.

Pesquisas acadêmicas sobre a região apontam que o turismo se tornou uma das principais fontes de renda das famílias locais. A organização da atividade envolve moradores, guias, cozinheiros e pequenos empreendedores da região.

Esse modelo fortalece a circulação de renda dentro do território e cria uma relação mais próxima entre visitantes e comunidade. Para muitos turistas, a convivência com os moradores se torna tão marcante quanto as paisagens naturais.

Parque exige planejamento e atenção

O ICMBio alerta que as trilhas do Vale do Pati não são indicadas para improviso. As rotas possuem pouca sinalização, não há cobertura constante de telefonia e os resgates em áreas remotas podem ser complexos.

Por isso, o órgão recomenda planejamento prévio, acompanhamento de guia local cadastrado e atenção às condições climáticas antes da travessia.

Também é importante definir antecipadamente os pontos de pernoite, calcular o volume de água disponível durante o percurso e avaliar o próprio condicionamento físico.

Regras ambientais fazem parte da experiência

Como o percurso atravessa uma unidade de conservação federal, os visitantes precisam seguir regras ambientais rígidas. O descarte incorreto de lixo, danos à vegetação e circulação fora das trilhas oficiais podem provocar impactos no ecossistema local.

O Ministério do Turismo reforça orientações ligadas ao turismo sustentável, como evitar deixar resíduos, respeitar os moradores e minimizar interferências no ambiente natural.

A recomendação segue a lógica conhecida entre praticantes de trekking: “tirar apenas fotografias, deixar apenas pegadas e levar apenas lembranças”.

Destino segue entre os mais desejados da Chapada

Mesmo exigindo preparo físico e organização, o Vale do Pati continua entre os roteiros mais procurados da Chapada Diamantina. Para muitos viajantes, a travessia virou quase um rito de passagem dentro do turismo de aventura nacional.

A combinação entre esforço, paisagens grandiosas e convivência comunitária ajuda a explicar por que o destino segue crescendo em popularidade, mesmo em um cenário de turismo cada vez mais acelerado.

No fim da caminhada, o que costuma permanecer na memória dos visitantes não é apenas a vista dos mirantes ou o tamanho das cachoeiras, mas a sensação de atravessar um lugar onde o tempo parece seguir outro ritmo.

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chapada diamantina Turismo Vale do Pati

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