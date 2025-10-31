HOTELARIA MUNDIAL
Esses 3 hotéis do Brasil estão entre os melhores do mundo; saiba valor das diárias
Hotéis estão incluídos no ranking The World’s 50 Best Hotels 2025
Por Victoria Isabel
O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o Rosewood São Paulo, em São Paulo, e o Hotel das Cataratas, no Paraná, foram os três hotéis brasileiros incluídos no ranking The World’s 50 Best Hotels 2025, que reúne os 100 melhores estabelecimentos de hospedagem do planeta.
A lista internacional é considerada uma das mais importantes da hotelaria mundial e é elaborada a partir da votação de um painel composto por mais de 800 especialistas.
Saiba quanto custa se hospedar em cada um deles:
11º lugar - Copacabana Palace (Rio de Janeiro)
Símbolo de luxo e tradição, o Copacabana Palace ocupa a 11ª posição global. As diárias partem de R$ 3,7 mil e podem chegar a R$ 150 mil na cobertura de frente para o mar, com sete suítes e capacidade para até 14 pessoas.
24º lugar - Rosewood São Paulo (São Paulo)
Instalado na Cidade Matarazzo, o Rosewood São Paulo combina design moderno e história. As diárias variam de R$ 3,8 mil (quarto clássico) a R$ 26,1 mil na suíte mais luxuosa, com duas suítes, sala e cozinha.
76º lugar - Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel (Foz do Iguaçu)
Único hotel dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o Hotel das Cataratas oferece vista privilegiada das quedas. As diárias partem de R$ 4,9 mil e chegam a R$ 31,2 mil na categoria assinatura, com três quartos e vista panorâmica.
Leia Também:
100 melhores hotéis do mundo em 2025
- Rosewood Hong Kong – Hong Kong, China
- Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River – Bangkok, Tailândia
- Capella Bangkok – Bangkok, Tailândia
- Passalacqua – Lago de Como, Itália
- Raffles Singapore – Singapura
- Atlantis The Royal – Dubai, Emirados Árabes Unidos
- Mandarin Oriental Bangkok – Bangkok, Tailândia
- Chablé Yucatán – Chocholá, México
- Four Seasons Firenze – Florença, Itália
- Upper House Hong Kong – Hong Kong, China
- Copacabana Palace – Rio de Janeiro, Brasil
- Capella Sydney – Sydney, Austrália
- Royal Mansour – Marrakech, Marrocos
- Mandarin Oriental Qianmen – Pequim, China
- Bulgari Tokyo – Tóquio, Japão
- Claridge's – Londres, Reino Unido
- Four Seasons Astir Palace – Atenas, Grécia
- Desa Potato Head – Bali, Indonésia
- Le Bristol – Paris, França
- Jumeirah Marsa Al Arab – Dubai, Emirados Árabes Unidos
- Cheval Blanc Paris – Paris, França
- Bulgari Roma – Roma, Itália
- Hôtel de Crillon – Paris, França
- Rosewood São Paulo – São Paulo, Brasil
- Aman Tokyo – Tóquio, Japão
- Hotel Il Pellicano – Porto Ercole, Itália
- Hôtel du Couvent – Nice, França
- Soneva Fushi – Maldivas
- The Connaught – Londres
- La Mamounia – Marrakech, Marrocos
- Raffles London at The OWO – Londres, Reino Unido
- The Emory – Londres, Reino Unido
- Maroma – Riviera Maya, México
- The Calile – Brisbane, Austrália
- The Lana – Dubai, Emirados Árabes Unidos
- Hôtel de Paris Monte-Carlo – Mônaco
- Janu Tokyo – Tóquio, Japão
- The Taj Mahal Palace – Mumbai, Índia
- One&Only Mandarina – Riviera Nayarit, México
- Singita – Parque Nacional Kruger, África do Sul
- Mandarin Oriental Hong Kong – Hong Kong, China
- Hotel Bel-Air – Los Angeles, EUA
- The Mark – Nova York, EUA
- Las Ventanas al Paraíso – Los Cabos, México
- The Tokyo Edition Toranomon – Tóquio, Japão
- Hotel The Mitsui – Quioto, Japão
- Estelle Manor – Witney, Reino Unido
- Grand Park Hotel Rovinj – Rovinj, Croácia
- Hotel Sacher Vienna – Viena, Áustria
- Mandapa – Bali, Indonésia
- Aman Nai Lert – Bangkok, Tailândia
- Badrutt’s Palace – St. Moritz, Suíça
- Borgo Santandrea – Amalfi, Itália
- The Peninsula Hong Kong – Hong Kong, China
- Four Seasons Tamarindo – La Manzanilla, México
- Nihi Sumba – Ilha de Sumba, Indonésia
- Hotel du Cap-Eden-Roc – Antibes, França
- Four Seasons at The Surf Club – Surfside (Miami), EUA
- Park Hyatt Kyoto – Quioto, Japão
- Dusit Thani Bangkok – Bangkok, Tailândia
- Aman New York – Nova York, EUA
- Rosewood Bangkok – Bangcoc, Tailândia
- Borgo Egnazia – Savelletri, Itália
- The Carlyle – Nova York, EUA
- The Beverly Hills Hotel – Los Angeles, EUA
- Four Seasons Madrid – Madri, Espanha
- Montage Los Cabos – Cabo San Lucas, México
- San Ysidro Ranch – Santa Bárbara, EUA
- Southern Ocean Lodge – Ilha Kangaroo, Austrália
- The Siam – Bangcoc, Tailândia
- Mandarin Oriental Ritz Madrid – Madri, Espanha
- Hotel Cipriani – Veneza, Itália
- Mount Nelson – Cidade do Cabo, África do Sul
- Aman Kyoto – Quioto, Japão
- The Fifth Avenue Hotel – Nova York, EUA
- Hotel das Cataratas – Foz do Iguaçu, Brasil
- The Greenwich Hotel – Nova York, EUA
- Gleneagles – Auchterarder, Escócia (Reino Unido)
- Aman Venice – Veneza, Itália
- Plaza Athénée – Paris, França
- Reschio – Lisciano Niccone, Itália
- Casa Maria Luigia – Modena, Itália
- Splendido – Portofino, Itália
- Six Senses Zighy Bay – Zighy Bay, Omã
- The Datai – Langkawi, Malásia
- Four Seasons Hong Kong – Hong Kong, China
- Palacio Nazarenas – Cusco, Peru
- Huka Lodge – Taupō, Nova Zelândia
- Ett Hem – Estocolmo, Suécia
- Eden Rock – St. Barths, Caribe francês
- Suján Jawai – Jawai, Índia
- Soneva Secret – Maldivas
- The Johri – Jaipur, Índia
- Le Sirenuse – Positano, Itália
- Rosewood Mayakoba – Playa del Carmen, México
- Maçakızı – Bodrum, Turquia
- Amangalla – Galle, Sri Lanka
- Amangiri – Canyon Point, EUA
- Portrait Milano – Milão, Itália
- Amanbagh – Rajasthan, Índia
