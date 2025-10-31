Menu
TURISMO
HOTELARIA MUNDIAL

Esses 3 hotéis do Brasil estão entre os melhores do mundo; saiba valor das diárias

Hotéis estão incluídos no ranking The World’s 50 Best Hotels 2025

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

31/10/2025 - 7:59 h
Copacabana Palace
Copacabana Palace -

O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o Rosewood São Paulo, em São Paulo, e o Hotel das Cataratas, no Paraná, foram os três hotéis brasileiros incluídos no ranking The World’s 50 Best Hotels 2025, que reúne os 100 melhores estabelecimentos de hospedagem do planeta.

A lista internacional é considerada uma das mais importantes da hotelaria mundial e é elaborada a partir da votação de um painel composto por mais de 800 especialistas.

Saiba quanto custa se hospedar em cada um deles:

11º lugar - Copacabana Palace (Rio de Janeiro)

Imagem ilustrativa da imagem Esses 3 hotéis do Brasil estão entre os melhores do mundo; saiba valor das diárias
| Foto: Reprodução/Booking.com

Símbolo de luxo e tradição, o Copacabana Palace ocupa a 11ª posição global. As diárias partem de R$ 3,7 mil e podem chegar a R$ 150 mil na cobertura de frente para o mar, com sete suítes e capacidade para até 14 pessoas.

24º lugar - Rosewood São Paulo (São Paulo)

Imagem ilustrativa da imagem Esses 3 hotéis do Brasil estão entre os melhores do mundo; saiba valor das diárias
| Foto: Divulgação/Guia Michelin

Instalado na Cidade Matarazzo, o Rosewood São Paulo combina design moderno e história. As diárias variam de R$ 3,8 mil (quarto clássico) a R$ 26,1 mil na suíte mais luxuosa, com duas suítes, sala e cozinha.

76º lugar - Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel (Foz do Iguaçu)

Imagem ilustrativa da imagem Esses 3 hotéis do Brasil estão entre os melhores do mundo; saiba valor das diárias
| Foto: Divulgação

Único hotel dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o Hotel das Cataratas oferece vista privilegiada das quedas. As diárias partem de R$ 4,9 mil e chegam a R$ 31,2 mil na categoria assinatura, com três quartos e vista panorâmica.

100 melhores hotéis do mundo em 2025

  • Rosewood Hong Kong – Hong Kong, China
  • Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River – Bangkok, Tailândia
  • Capella Bangkok – Bangkok, Tailândia
  • Passalacqua – Lago de Como, Itália
  • Raffles Singapore – Singapura
  • Atlantis The Royal – Dubai, Emirados Árabes Unidos
  • Mandarin Oriental Bangkok – Bangkok, Tailândia
  • Chablé Yucatán – Chocholá, México
  • Four Seasons Firenze – Florença, Itália
  • Upper House Hong Kong – Hong Kong, China
  • Copacabana Palace – Rio de Janeiro, Brasil
  • Capella Sydney – Sydney, Austrália
  • Royal Mansour – Marrakech, Marrocos
  • Mandarin Oriental Qianmen – Pequim, China
  • Bulgari Tokyo – Tóquio, Japão
  • Claridge's – Londres, Reino Unido
  • Four Seasons Astir Palace – Atenas, Grécia
  • Desa Potato Head – Bali, Indonésia
  • Le Bristol – Paris, França
  • Jumeirah Marsa Al Arab – Dubai, Emirados Árabes Unidos
  • Cheval Blanc Paris – Paris, França
  • Bulgari Roma – Roma, Itália
  • Hôtel de Crillon – Paris, França
  • Rosewood São Paulo – São Paulo, Brasil
  • Aman Tokyo – Tóquio, Japão
  • Hotel Il Pellicano – Porto Ercole, Itália
  • Hôtel du Couvent – Nice, França
  • Soneva Fushi – Maldivas
  • The Connaught – Londres
  • La Mamounia – Marrakech, Marrocos
  • Raffles London at The OWO – Londres, Reino Unido
  • The Emory – Londres, Reino Unido
  • Maroma – Riviera Maya, México
  • The Calile – Brisbane, Austrália
  • The Lana – Dubai, Emirados Árabes Unidos
  • Hôtel de Paris Monte-Carlo – Mônaco
  • Janu Tokyo – Tóquio, Japão
  • The Taj Mahal Palace – Mumbai, Índia
  • One&Only Mandarina – Riviera Nayarit, México
  • Singita – Parque Nacional Kruger, África do Sul
  • Mandarin Oriental Hong Kong – Hong Kong, China
  • Hotel Bel-Air – Los Angeles, EUA
  • The Mark – Nova York, EUA
  • Las Ventanas al Paraíso – Los Cabos, México
  • The Tokyo Edition Toranomon – Tóquio, Japão
  • Hotel The Mitsui – Quioto, Japão
  • Estelle Manor – Witney, Reino Unido
  • Grand Park Hotel Rovinj – Rovinj, Croácia
  • Hotel Sacher Vienna – Viena, Áustria
  • Mandapa – Bali, Indonésia
  • Aman Nai Lert – Bangkok, Tailândia
  • Badrutt’s Palace – St. Moritz, Suíça
  • Borgo Santandrea – Amalfi, Itália
  • The Peninsula Hong Kong – Hong Kong, China
  • Four Seasons Tamarindo – La Manzanilla, México
  • Nihi Sumba – Ilha de Sumba, Indonésia
  • Hotel du Cap-Eden-Roc – Antibes, França
  • Four Seasons at The Surf Club – Surfside (Miami), EUA
  • Park Hyatt Kyoto – Quioto, Japão
  • Dusit Thani Bangkok – Bangkok, Tailândia
  • Aman New York – Nova York, EUA
  • Rosewood Bangkok – Bangcoc, Tailândia
  • Borgo Egnazia – Savelletri, Itália
  • The Carlyle – Nova York, EUA
  • The Beverly Hills Hotel – Los Angeles, EUA
  • Four Seasons Madrid – Madri, Espanha
  • Montage Los Cabos – Cabo San Lucas, México
  • San Ysidro Ranch – Santa Bárbara, EUA
  • Southern Ocean Lodge – Ilha Kangaroo, Austrália
  • The Siam – Bangcoc, Tailândia
  • Mandarin Oriental Ritz Madrid – Madri, Espanha
  • Hotel Cipriani – Veneza, Itália
  • Mount Nelson – Cidade do Cabo, África do Sul
  • Aman Kyoto – Quioto, Japão
  • The Fifth Avenue Hotel – Nova York, EUA
  • Hotel das Cataratas – Foz do Iguaçu, Brasil
  • The Greenwich Hotel – Nova York, EUA
  • Gleneagles – Auchterarder, Escócia (Reino Unido)
  • Aman Venice – Veneza, Itália
  • Plaza Athénée – Paris, França
  • Reschio – Lisciano Niccone, Itália
  • Casa Maria Luigia – Modena, Itália
  • Splendido – Portofino, Itália
  • Six Senses Zighy Bay – Zighy Bay, Omã
  • The Datai – Langkawi, Malásia
  • Four Seasons Hong Kong – Hong Kong, China
  • Palacio Nazarenas – Cusco, Peru
  • Huka Lodge – Taupō, Nova Zelândia
  • Ett Hem – Estocolmo, Suécia
  • Eden Rock – St. Barths, Caribe francês
  • Suján Jawai – Jawai, Índia
  • Soneva Secret – Maldivas
  • The Johri – Jaipur, Índia
  • Le Sirenuse – Positano, Itália
  • Rosewood Mayakoba – Playa del Carmen, México
  • Maçakızı – Bodrum, Turquia
  • Amangalla – Galle, Sri Lanka
  • Amangiri – Canyon Point, EUA
  • Portrait Milano – Milão, Itália
  • Amanbagh – Rajasthan, Índia

x