Mergulho na Bahia: conheça 5 opções paradisíacas e imperdíveis
O Portal A TARDE listou os destinos com maior biodiversidade marinha
Por Azure Araujo
O litoral baiano impressiona pela beleza paradisíaca e suas águas cristalinas, e é o destino ideal para quem busca explorar o universo subaquático repleto de vida e cores chamativas.
As águas transparentes da Bahia podem variar entre 20 e 50 metros de visibilidade com uma rica biodiversidade marinha, além do clima tropical. O Portal A TARDE listou 5 passeios fantásticos que o estado oferece para a prática do mergulho.
Morro de São Paulo
Conhecido pelas paisagens encantadoras, por suas belas praias de águas cristalinas e areia branquinha, Morro de São Paulo oferece uma variedade de atividades para quem busca turismo de aventura, relaxamento e diversão.
Com diversos recifes de corais, o local abriga uma rica vida marinha, que inclui peixes coloridos, golfinhos, tartarugas, polvos e pequenas arraias.
Destinos mais procurados:
- Arredores da Terceira e Quarta Praia: visibilidade chega a até 20 metros de profundidade nos melhores dias;
- Guarapuá: piscinas naturais excelentes para a prática do snorkel.
Porto Seguro e Arraial d’Ajuda
Um dos destinos mais populares no sul do estado dispõe de alguns dos mais incríveis complexos de lazer do litoral brasileiro. Os mergulhadores podem avistar moreias, cavalos-marinhos e pequenas lagostas, além de diversos peixes coloridos e outras espécies.
Destinos mais procurados:
- Parque Marinho Recife de Fora: área protegida que abriga uma vasta vida marinha e corais;
- Praia do Mucugê: águas cristalinas e é um bom local para a prática de esportes aquáticos, como mergulho;
- Praia dos Pescadores: piscina natural formada por pedras na maré baixa;
- Praia do Parracho: piscina natural e conta com grandes barracas de praia, onde se pode aproveitar a gastronomia local após o mergulho;
- Eco Parque: parque aquático ideal para quem busca uma atividade mais tranquila e próxima à costa.
Ilha de Boipeba
Situada no município de Cairu, é considerada o paraíso tropical mais preservado da Costa do Dendê, por possuir praias maravilhosas recheadas de coqueiros, água cristalina, recifes de corais e piscinas naturais deslumbrantes.
Destinos mais procurados:
- Moreré e Ponta dos Castelhanos: piscinas naturais e pontos de mergulho com águas calmas e cristalinas, vida marinha diversificada e recifes de corais vívidos e fáceis de explorar.
- Volta à Ilha de Boipeba: praias e piscinas naturais mais bonitas da região.
Salvador
Além da sua rica história cultural, a capital baiana também oferece excelentes opções de mergulho na Bahia, que possui um longo litoral com aproximadamente 105 quilômetros de praias e ilhas banhadas por mar verde e cristalino.
Destinos mais procurados:
- Banco da Panela: localizado a cerca de 1000 metros da costa, é um dos pontos mais procurados, com 10 metros de profundidade e diversas espécies para observar;
- Porto da Barra: águas claras e calmas ideal para mergulhadores iniciantes;
- Corais de Ondina: outro ponto popular que proporciona uma visibilidade de 25 metros, com um fundo rochoso e repleto de cardumes de peixes e corais cheios de vida.
A área possui ainda naufrágios preservados, como o Cargueiro Benguela e o Galeão Sacramento, cujas peças encontradas em mergulhos de pesquisas se encontram no Museu Náutico da Bahia, localizado no Farol da Barra.
Itaparica e Ilha de Frades
Localizada na Bahia de Todos os Santos, Itaparica é reconhecida como a maior ilha marítima do Brasil. É cercada por águas verdes e cristalinas, ideais para o mergulho com snorkel tão popular na região.
Já a Ilha dos Frades oferece águas belíssimas e recifes bem preservados, também perfeitos para snorkeling e mergulho recreativo. É um destino excelente para passeios de fim de semana.
Destinos mais procurados:
- Praia de Berlinque: conhecida por suas águas calmas e piscinas naturais na maré baixa;
- Praia de Cacha Pregos: com águas suaves e areia macia, ideal para famílias;
- Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Loreto, e Paramana
