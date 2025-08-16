Menu
TURISMO
TURISMO

Mergulho na Bahia: conheça 5 opções paradisíacas e imperdíveis

O Portal A TARDE listou os destinos com maior biodiversidade marinha

Azure Araujo

Por Azure Araujo

16/08/2025 - 7:37 h
Litoral baiano é repleto de vida marinha ideal para praticantes de esportes de mergulho
Litoral baiano é repleto de vida marinha ideal para praticantes de esportes de mergulho

O litoral baiano impressiona pela beleza paradisíaca e suas águas cristalinas, e é o destino ideal para quem busca explorar o universo subaquático repleto de vida e cores chamativas.

As águas transparentes da Bahia podem variar entre 20 e 50 metros de visibilidade com uma rica biodiversidade marinha, além do clima tropical. O Portal A TARDE listou 5 passeios fantásticos que o estado oferece para a prática do mergulho.

Morro de São Paulo

Conhecido pelas paisagens encantadoras, por suas belas praias de águas cristalinas e areia branquinha, Morro de São Paulo oferece uma variedade de atividades para quem busca turismo de aventura, relaxamento e diversão.

Município é conhecido também pela vida noturna animada
Município é conhecido também pela vida noturna animada | Foto: Reprodução

Com diversos recifes de corais, o local abriga uma rica vida marinha, que inclui peixes coloridos, golfinhos, tartarugas, polvos e pequenas arraias.

Destinos mais procurados:

  • Arredores da Terceira e Quarta Praia: visibilidade chega a até 20 metros de profundidade nos melhores dias;
  • Guarapuá: piscinas naturais excelentes para a prática do snorkel.

Porto Seguro e Arraial d’Ajuda

Um dos destinos mais populares no sul do estado dispõe de alguns dos mais incríveis complexos de lazer do litoral brasileiro. Os mergulhadores podem avistar moreias, cavalos-marinhos e pequenas lagostas, além de diversos peixes coloridos e outras espécies.

Região forma diversas piscinas naturais
Região forma diversas piscinas naturais | Foto: Reprodução

Destinos mais procurados:

  • Parque Marinho Recife de Fora: área protegida que abriga uma vasta vida marinha e corais;
  • Praia do Mucugê: águas cristalinas e é um bom local para a prática de esportes aquáticos, como mergulho;
  • Praia dos Pescadores: piscina natural formada por pedras na maré baixa;
  • Praia do Parracho: piscina natural e conta com grandes barracas de praia, onde se pode aproveitar a gastronomia local após o mergulho;
  • Eco Parque: parque aquático ideal para quem busca uma atividade mais tranquila e próxima à costa.

Ilha de Boipeba

Situada no município de Cairu, é considerada o paraíso tropical mais preservado da Costa do Dendê, por possuir praias maravilhosas recheadas de coqueiros, água cristalina, recifes de corais e piscinas naturais deslumbrantes.

Ilha de Boipeba faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA), que contribui para conservação local
Ilha de Boipeba faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA), que contribui para conservação local | Foto: Reprodução

Destinos mais procurados:

  • Moreré e Ponta dos Castelhanos: piscinas naturais e pontos de mergulho com águas calmas e cristalinas, vida marinha diversificada e recifes de corais vívidos e fáceis de explorar.
  • Volta à Ilha de Boipeba: praias e piscinas naturais mais bonitas da região.

Salvador

Além da sua rica história cultural, a capital baiana também oferece excelentes opções de mergulho na Bahia, que possui um longo litoral com aproximadamente 105 quilômetros de praias e ilhas banhadas por mar verde e cristalino.

Destinos mais procurados:

  • Banco da Panela: localizado a cerca de 1000 metros da costa, é um dos pontos mais procurados, com 10 metros de profundidade e diversas espécies para observar;
  • Porto da Barra: águas claras e calmas ideal para mergulhadores iniciantes;
  • Corais de Ondina: outro ponto popular que proporciona uma visibilidade de 25 metros, com um fundo rochoso e repleto de cardumes de peixes e corais cheios de vida.
Ferry Agenor Gordilho afundado na Baía de Todos-os-Santos
Ferry Agenor Gordilho afundado na Baía de Todos-os-Santos | Foto: Roberto Costa Pinto/ Shark Dive / Divulgação

A área possui ainda naufrágios preservados, como o Cargueiro Benguela e o Galeão Sacramento, cujas peças encontradas em mergulhos de pesquisas se encontram no Museu Náutico da Bahia, localizado no Farol da Barra.

Itaparica e Ilha de Frades

Localizada na Bahia de Todos os Santos, Itaparica é reconhecida como a maior ilha marítima do Brasil. É cercada por águas verdes e cristalinas, ideais para o mergulho com snorkel tão popular na região.

Baia de Todos os Santos é um dos destinos mais procurados para esportes de mergulho
Baia de Todos os Santos é um dos destinos mais procurados para esportes de mergulho | Foto: Reprodução

Já a Ilha dos Frades oferece águas belíssimas e recifes bem preservados, também perfeitos para snorkeling e mergulho recreativo. É um destino excelente para passeios de fim de semana.

Destinos mais procurados:

  • Praia de Berlinque: conhecida por suas águas calmas e piscinas naturais na maré baixa;
  • Praia de Cacha Pregos: com águas suaves e areia macia, ideal para famílias;
  • Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Loreto, e Paramana

x