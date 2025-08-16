Mergulho na Bahia: conheça 5 opções paradisíacas e imperdíveis

Litoral baiano é repleto de vida marinha ideal para praticantes de esportes de mergulho - Foto: Lúcio Távora | Ag. A Tarde

O litoral baiano impressiona pela beleza paradisíaca e suas águas cristalinas, e é o destino ideal para quem busca explorar o universo subaquático repleto de vida e cores chamativas.

As águas transparentes da Bahia podem variar entre 20 e 50 metros de visibilidade com uma rica biodiversidade marinha, além do clima tropical. O Portal A TARDE listou 5 passeios fantásticos que o estado oferece para a prática do mergulho.

Morro de São Paulo

Conhecido pelas paisagens encantadoras, por suas belas praias de águas cristalinas e areia branquinha, Morro de São Paulo oferece uma variedade de atividades para quem busca turismo de aventura, relaxamento e diversão.

Município é conhecido também pela vida noturna animada | Foto: Reprodução

Com diversos recifes de corais, o local abriga uma rica vida marinha, que inclui peixes coloridos, golfinhos, tartarugas, polvos e pequenas arraias.

Destinos mais procurados:

Arredores da Terceira e Quarta Praia: visibilidade chega a até 20 metros de profundidade nos melhores dias;

visibilidade chega a até 20 metros de profundidade nos melhores dias; Guarapuá: piscinas naturais excelentes para a prática do snorkel.

Porto Seguro e Arraial d’Ajuda

Um dos destinos mais populares no sul do estado dispõe de alguns dos mais incríveis complexos de lazer do litoral brasileiro. Os mergulhadores podem avistar moreias, cavalos-marinhos e pequenas lagostas, além de diversos peixes coloridos e outras espécies.

Região forma diversas piscinas naturais | Foto: Reprodução

Destinos mais procurados:

Parque Marinho Recife de Fora: área protegida que abriga uma vasta vida marinha e corais;

área protegida que abriga uma vasta vida marinha e corais; Praia do Mucugê: águas cristalinas e é um bom local para a prática de esportes aquáticos, como mergulho;

águas cristalinas e é um bom local para a prática de esportes aquáticos, como mergulho; Praia dos Pescadores: piscina natural formada por pedras na maré baixa;

piscina natural formada por pedras na maré baixa; Praia do Parracho: piscina natural e conta com grandes barracas de praia, onde se pode aproveitar a gastronomia local após o mergulho;

piscina natural e conta com grandes barracas de praia, onde se pode aproveitar a gastronomia local após o mergulho; Eco Parque: parque aquático ideal para quem busca uma atividade mais tranquila e próxima à costa.

Ilha de Boipeba

Situada no município de Cairu, é considerada o paraíso tropical mais preservado da Costa do Dendê, por possuir praias maravilhosas recheadas de coqueiros, água cristalina, recifes de corais e piscinas naturais deslumbrantes.

Ilha de Boipeba faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA), que contribui para conservação local | Foto: Reprodução

Destinos mais procurados:

Moreré e Ponta dos Castelhanos: piscinas naturais e pontos de mergulho com águas calmas e cristalinas, vida marinha diversificada e recifes de corais vívidos e fáceis de explorar.

piscinas naturais e pontos de mergulho com águas calmas e cristalinas, vida marinha diversificada e recifes de corais vívidos e fáceis de explorar. Volta à Ilha de Boipeba: praias e piscinas naturais mais bonitas da região.

Salvador

Além da sua rica história cultural, a capital baiana também oferece excelentes opções de mergulho na Bahia, que possui um longo litoral com aproximadamente 105 quilômetros de praias e ilhas banhadas por mar verde e cristalino.

Destinos mais procurados:

Banco da Panela: localizado a cerca de 1000 metros da costa, é um dos pontos mais procurados, com 10 metros de profundidade e diversas espécies para observar;

localizado a cerca de 1000 metros da costa, é um dos pontos mais procurados, com 10 metros de profundidade e diversas espécies para observar; Porto da Barra: águas claras e calmas ideal para mergulhadores iniciantes;

águas claras e calmas ideal para mergulhadores iniciantes; Corais de Ondina: outro ponto popular que proporciona uma visibilidade de 25 metros, com um fundo rochoso e repleto de cardumes de peixes e corais cheios de vida.

Ferry Agenor Gordilho afundado na Baía de Todos-os-Santos | Foto: Roberto Costa Pinto/ Shark Dive / Divulgação

A área possui ainda naufrágios preservados, como o Cargueiro Benguela e o Galeão Sacramento, cujas peças encontradas em mergulhos de pesquisas se encontram no Museu Náutico da Bahia, localizado no Farol da Barra.

Itaparica e Ilha de Frades

Localizada na Bahia de Todos os Santos, Itaparica é reconhecida como a maior ilha marítima do Brasil. É cercada por águas verdes e cristalinas, ideais para o mergulho com snorkel tão popular na região.

Baia de Todos os Santos é um dos destinos mais procurados para esportes de mergulho | Foto: Reprodução

Já a Ilha dos Frades oferece águas belíssimas e recifes bem preservados, também perfeitos para snorkeling e mergulho recreativo. É um destino excelente para passeios de fim de semana.

Destinos mais procurados: