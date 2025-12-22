TURISMO
Pedágio de verão: paraíso do litoral aprova taxa de até R$ 145 para turistas
Nova taxa ambiental para veículos promete pesar no bolso de quem planeja curtir o verão
Por Iarla Queiroz
O verão de 2026 ainda nem começou, mas quem sonha em aproveitar o mar calmo e as praias do litoral de São Paulo já precisa se preparar para um custo extra. O município de Guarujá aprovou a criação de uma Taxa de Preservação Ambiental (TPA) que será cobrada de turistas que entrarem na cidade com veículos motorizados.
A medida foi oficializada pela Lei Complementar nº 346, sancionada pelo prefeito Farid Madi (Podemos) e publicada no Diário Oficial na última quinta-feira, 11. O valor da taxa pode chegar a R$ 145,80 por dia, dependendo do tipo de veículo.
Taxa ainda não começa a valer neste verão
Apesar da repercussão e das críticas nas redes sociais, a Prefeitura de Guarujá esclareceu que a cobrança ainda não está em vigor. Segundo o município, a lei depende de uma regulamentação técnica, que pode levar até 90 dias a partir da publicação. Por isso, a taxa não será cobrada nesta temporada de verão.
Quanto o turista vai pagar para entrar na cidade
A TPA será aplicada a todos os veículos que acessarem o município, com valores definidos de acordo com o porte. O cálculo é feito com base na Unidade Fiscal de Guarujá (UFG). Veja como ficam os preços previstos:
- Motocicletas: 1,5 UFG – R$ 7,29
- Veículos de passeio (até 8 lugares): 4 UFG – R$ 19,44
- Vans, utilitários e pick-ups: 8 UFG – R$ 38,88
- Micro-ônibus: 20 UFG – R$ 97,20
- Ônibus e caminhões: 30 UFG – R$ 145,80
A cobrança será diária e válida para carros, motos, ônibus e caminhões que entrarem na cidade.
Preservação ambiental e controle do turismo
De acordo com a Prefeitura, a taxa tem como objetivo financiar ações de preservação ambiental, além de ajudar na manutenção da infraestrutura urbana e no ordenamento do turismo. Os recursos arrecadados deverão ser destinados à limpeza de praias, conservação de trilhas, melhoria do acesso viário e combate ao chamado turismo predatório.
Outros municípios do litoral paulista já adotam medidas semelhantes. Ubatuba cobra a taxa há anos, enquanto Ilhabela e São Sebastião estão em fase de implementação do modelo.
Quem não vai precisar pagar a taxa
A lei estabelece uma série de isenções, que exigem cadastro prévio ou podem ser solicitadas em até 72 horas após a entrada no município. Estão isentos da cobrança:
- Moradores de Guarujá (até quatro veículos por residência);
- Proprietários de imóveis na cidade (até dois veículos por unidade);
- Trabalhadores com vínculo ativo no município (um veículo);
- Veículos registrados em cidades da Baixada Santista;
- Veículos em trânsito rápido, com permanência inferior a quatro horas (com exceções);
- Transporte escolar e turístico local autorizado;
- Veículos essenciais, de abastecimento e transporte de carga de moradores.
Também não haverá cobrança para ambulâncias, viaturas policiais, veículos oficiais, transporte coletivo regular e veículos utilizados por pessoas com deficiência, entre outros serviços considerados essenciais.
