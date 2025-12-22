Pedágio de verão: paraíso do litoral aprova taxa de até R$ 145 para turistas

- Foto: Divulgação / Prefeitura do Guarujá

O verão de 2026 ainda nem começou, mas quem sonha em aproveitar o mar calmo e as praias do litoral de São Paulo já precisa se preparar para um custo extra. O município de Guarujá aprovou a criação de uma Taxa de Preservação Ambiental (TPA) que será cobrada de turistas que entrarem na cidade com veículos motorizados.

A medida foi oficializada pela Lei Complementar nº 346, sancionada pelo prefeito Farid Madi (Podemos) e publicada no Diário Oficial na última quinta-feira, 11. O valor da taxa pode chegar a R$ 145,80 por dia, dependendo do tipo de veículo.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Taxa ainda não começa a valer neste verão

Apesar da repercussão e das críticas nas redes sociais, a Prefeitura de Guarujá esclareceu que a cobrança ainda não está em vigor. Segundo o município, a lei depende de uma regulamentação técnica, que pode levar até 90 dias a partir da publicação. Por isso, a taxa não será cobrada nesta temporada de verão.

Quanto o turista vai pagar para entrar na cidade

A TPA será aplicada a todos os veículos que acessarem o município, com valores definidos de acordo com o porte. O cálculo é feito com base na Unidade Fiscal de Guarujá (UFG). Veja como ficam os preços previstos:

Motocicletas: 1,5 UFG – R$ 7,29

1,5 UFG – R$ 7,29 Veículos de passeio (até 8 lugares): 4 UFG – R$ 19,44

4 UFG – R$ 19,44 Vans, utilitários e pick-ups: 8 UFG – R$ 38,88

8 UFG – R$ 38,88 Micro-ônibus: 20 UFG – R$ 97,20

20 UFG – R$ 97,20 Ônibus e caminhões: 30 UFG – R$ 145,80

A cobrança será diária e válida para carros, motos, ônibus e caminhões que entrarem na cidade.

Preservação ambiental e controle do turismo

De acordo com a Prefeitura, a taxa tem como objetivo financiar ações de preservação ambiental, além de ajudar na manutenção da infraestrutura urbana e no ordenamento do turismo. Os recursos arrecadados deverão ser destinados à limpeza de praias, conservação de trilhas, melhoria do acesso viário e combate ao chamado turismo predatório.

Outros municípios do litoral paulista já adotam medidas semelhantes. Ubatuba cobra a taxa há anos, enquanto Ilhabela e São Sebastião estão em fase de implementação do modelo.

Quem não vai precisar pagar a taxa

A lei estabelece uma série de isenções, que exigem cadastro prévio ou podem ser solicitadas em até 72 horas após a entrada no município. Estão isentos da cobrança:

Moradores de Guarujá (até quatro veículos por residência);

Proprietários de imóveis na cidade (até dois veículos por unidade);

Trabalhadores com vínculo ativo no município (um veículo);

Veículos registrados em cidades da Baixada Santista;

Veículos em trânsito rápido, com permanência inferior a quatro horas (com exceções);

Transporte escolar e turístico local autorizado;

Veículos essenciais, de abastecimento e transporte de carga de moradores.

Também não haverá cobrança para ambulâncias, viaturas policiais, veículos oficiais, transporte coletivo regular e veículos utilizados por pessoas com deficiência, entre outros serviços considerados essenciais.