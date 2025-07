Tóquio: 5 pontos turísticos que você precisa visitar

Tóquio é uma cidade de muitos mundos dentro de um só. Em poucos quilômetros, é possível mergulhar na espiritualidade de um templo ancestral, se perder em corredores de tecnologia e cultura pop, experimentar novidades da moda ou contemplar a florada das cerejeiras em um parque histórico.

O Portal A TARDE vai para o Japão e, com um olhar curioso, percorreu as ruas da maior metrópole do mundo para entender como tradição e modernidade moldam a identidade da cidade.

A seguir, listamos cinco pontos turísticos que representam bem essas múltiplas faces da cidade e que merecem estar no seu roteiro. Um roteiro que instiga fotógrafos, fashionistas, fãs de anime, amantes da natureza e qualquer pessoa que deseje explorar o Japão com mais profundidade.

1. Asakusa: o templo budista mais antigo da cidade

Berço do budismo popular em Tóquio, Asakusa é uma das regiões que mais preserva a atmosfera do antigo Japão. O principal atrativo é o Templo Senso-ji, dedicado a deusa da misericórdia Kannon. Fundado no ano 645, o templo foi destruído na Segunda Guerra Mundial e reconstruído com extremo cuidado, mantendo a imponência da sala principal e do pagode de cinco andares, que alcança 55 metros de altura.

Antes mesmo de chegar ao templo, o visitante passa pelo portão icônico Kaminarimon, com sua enorme lanterna de 4 metros que virou símbolo do bairro. A travessia pela rua comercial Nakamise Dori é uma experiência sensorial: lojinhas tradicionais vendem doces típicos como senbei (biscoito de arroz), ningyo-yaki (bolinhos recheados de feijão) e lembranças artesanais.

Além do templo, Asakusa oferece passeios de riquixá, cruzeiros pelo rio Sumida e o Parque Sumida, perfeito para ver o Tokyo Skytree emoldurado pelas cerejeiras. É um mergulho direto no Japão espiritual, tradicional e acolhedor.

2. Akihabara: o Japão tecnológico e excêntrico

Se Asakusa é o Japão do passado, Akihabara é o Japão do agora — ou talvez do futuro. Conhecido como “cidade elétrica”, o bairro ganhou fama no pós-guerra por vender produtos eletrônicos e componentes de rádio. Hoje, Akihabara se reinventa como o epicentro da cultura otaku, atraindo fãs de animes, mangás, videogames e tecnologias de ponta.

As ruas estão repletas de megalojas de eletrônicos, como Yodobashi Camera e Sofmap, que oferecem desde gadgets de última geração até eletrodomésticos e robôs domésticos. Mas o verdadeiro charme está nas lojas temáticas dedicadas aos personagens icônicos, fliperamas com mais de cinco andares e os famosos Maid Cafés, onde atendentes vestidas de empregadas (ou personagens de anime) recebem os clientes com performances e interação lúdica.

Além disso, Akihabara também abriga lojas de figuras colecionáveis, cartuchos raros, roupas cosplay e produtos exclusivos que só se encontram no Japão. É um universo vibrante, exagerado e irresistivelmente pop, ideal para quem quer experimentar o lado mais moderno — e inusitado — de Tóquio.

3. Harajuku: o centro de tendências

Harajuku é muito mais do que um bairro da moda. É um território criativo, onde a rua se transforma em passarela e a identidade pessoal vira expressão artística. O coração da região é a Rua Takeshita, um corredor fervilhante de lojas de roupas excêntricas, acessórios coloridos, cafés temáticos e doces instagramáveis.

É ali que nascem tendências que o resto do mundo tenta decifrar depois: estilos como decora, gothic lolita, punk e kawaii convivem lado a lado, usados ​​com orgulho por adolescentes e jovens que fazem do visual um manifesto de liberdade. Além das vitrines caóticas, há também um lado mais refinado: nas redondezas, estão grifes de luxo, como Dior, Chanel e Comme des Garçons, além de galerias de arte e lojas conceito.

Harajuku também abrigou o Meiji Jingu, um dos santuários xintoístas mais importantes do Japão, dedicado ao imperador Meiji e à imperatriz Shoken. Cercados por uma floresta com mais de 100 mil árvores, os santuários oferecem um contraste de paz e espiritualidade no meio do bairro mais estiloso de Tóquio. Harajuku é, assim, um símbolo da dualidade estética japonesa: equilíbrio entre tradição e ousadia.

4. Shibuya: o maior cruzamento do mundo

Shibuya é o retrato de Tóquio globalizado, jovem e acelerado. Seu ícone principal é o Shibuya Crossing, o cruzamento mais movimentado do mundo, onde centenas de pessoas atravessam simultaneamente em todas as direções — uma coreografia urbana que virou atração turística. O melhor ponto para observar esse movimento é o Starbucks na esquina, que oferece uma vista panorâmica da cena caótica (e fascinante).

A poucos metros dali está a estátua de Hachiko, cão que esperou seu dono falecido por quase uma década, até sua própria morte. A história tocou o coração do país e virou símbolo de lealdade, com direito ao filme hollywoodiano.

Shibuya também é um polo de compras, entretenimento e vida noturna. Shoppings como Shibuya 109 são referência de moda jovem e cultura de rua. À noite, o bairro ganha novos núcleos com letreiros de LED, bares, karaokês e clubes. É um espaço onde a energia de Tóquio é sentida em sua forma mais intensa — uma overdose urbana que conquista até os mais céticos.

5. Ueno Park: natureza, arte e ciência em harmonia

Entre museus grandiosos e trilhas sombreadas por cerejeiras, o Parque Ueno oferece uma pausa contemplativa na cidade que nunca dorme. Fundado em 1873, o parque é considerado o “presente imperial” ao povo japonês após a Restauração Meiji, e hoje é um dos maiores complexos culturais de Tóquio.

O espaço abriga seis museus importantes, entre eles o Museu Nacional de Tóquio (com acervo de arte asiática e samurais), o Museu Nacional da Natureza e da Ciência (que expõe o corpo empalhado de Hachiko), o Museu de Arte Ocidental (com obras de Rodin e Monet), o Museu Metropolitano de Arte de Tóquio, o Museu Real de Ueno e o Museu Shitamachi, que retratam o cotidiano da Tóquio antiga.

O parque também conta com o Zoológico de Ueno, o mais antigo do Japão, e diversos lagos e bosques ideais para passeios e piqueniques. Na primavera, o espetáculo das sakura (cerejeiras em flor) atrai multidões para o tradicional hanami. É um lugar onde cultura, natureza e ciência se encontram em harmonia, revelando um lado sereno e inspirador de Tóquio.