Adelmo Casé vibra com novo ano no Furdunço: ‘Carnaval raiz’ | A TARDE

Atração confirmada para o pré-Carnaval de Salvador 2024, a Negra Cor estará pelo segundo ano no Furdunço sob comando de Adelmo Casé. O cantor puxará uma legião de fãs e admiradores do animado grupo em um trio elétrico a partir das 18h deste domingo, 4.

O Portal MASSA! conversou com exclusividade com o artista para saber o que a banda prepara para os foliões que devem lotar o circuito Orlando Tapajós, desde o Clube Espanhol até o Farol da Barra.

Fazer parte desse movimento artístico e cultural chamado Furdunço é, para Casé, recolocar a etapa embrionária da maior festa de rua do mundo de volta à tona.

“É o resgate do Carnaval embrionário, raiz, sem amarras, com total liberdade, tanto musical quanto nas ruas. Eu vejo as pessoas escolherem os trios ou pranchões que elas gostam do som, isso me atraiu muito, porque tocar o som da Negra Cor para a galera que quer curtir a Negra Cor é diferente. A sensação de fazer trio é maravilhosa, porque é outra dinâmica diferente do palco, eu faço palco quase 100% do ano, mas no Furdunço a gente vai para o trio e sente a massa vindo com a gente, é outra sensação. Não tem como não sentir um frio na barriga, um arrepio, a rua traz muita energia, a gente procurar devolver essa energia com um som dançante, que fala de amor, que agrega pessoas, famílias, ver as crianças curtindo com seus pais, as pessoas mais velhas, com muita segurança e tranquilidade”, descreveu o vocalista, em entrevista à reportagem.

Agenda



Embalada por presenças em circuitos mais movimentados, assim como os alternativos, como o de bairro, no Rio Vermelho, na capital baiana, a Negra Cor terá uma rotina “leve” nos durante o Carnaval.

“Esse ano está bem leve, como trabalhamos o ano inteiro, e vamos continuar trabalhando depois do carnaval, com os eventos fechados, com casamentos, com aniversários, com corporativos, a gente tem essa preocupação o ano inteiro de fazer bastante show, é importante falar isso”, detalhou.

Durante o período do Carnaval em Salvador, a banda estará em locais como o palco Campo Grande, às 17h, na sexta-feira, 9, além do palco do Rio Vermelho, no domingo, 11, às 17h, e do Camarote Salvador, às 22h da segunda-feira, 12.