Aeroporto de Salvador recebe voo trazendo chilenos e uruguaios | A TARDE

A chegada de uma aeronave da Sky Airline, com 182 passageiros, no aeroporto de Salvador, nesta terça-feira, 02, marcou o início das operações da companhia aérea na Bahia, com voos na modalidade low cost (passagens com preços atrativos) ligando Santiago (Chile) e Montevidéu (Uruguai) à capital baiana.

São três linhas semanais, às terças e sextas-feiras e aos domingos, em aeronaves Airbus A320 Neo. “É a primeira vez que venho à Bahia e vou passar dez dias conhecendo os pontos turísticos de Salvador e da Praia do Forte”, disse o engenheiro do Uruguai, Carlo Pinto, de 60 anos.

Também uruguaia, a empresária Florenzia Kelly, 24 anos, veio com a família para curtir o verão baiano. “Não sabemos ainda qual o roteiro que iremos fazer. O que mais queremos é aproveitar as praias”, relatou.

Para o gerente de Marketing e Promoção Aérea da Vinci, Marcus Campos, a chegada da Sky resulta das ações promovidas no mercado uruguaio: “A movimentação, que começou com voos fretados e agora se consolida com uma operação regular, contribuiu para um crescimento de quase 200% na vinda de turistas deste país, desde o ano passado”.



De acordo com a chefe de Gabinete de Setur-BA, Giulliana Brito, este voo é fruto do trabalho que o Governo do Estado realiza para a ampliação da malha aérea, em parceria com as companhias de aviação e a Vinci Airports, que administra o aeroporto de Salvador. “Atuamos com a Sky, em Montevidéu e Santiago, para promover a Bahia, onde fizemos capacitação com operadores de turismo e agentes de viagem, para comercialização e divulgação dos nossos destinos”, frisou.



“Estamos contentes de promover esta ligação entre os povos, trazendo chilenos e uruguaios para esta cidade e levando pessoas de Salvador para estes dois países”, afirmou o gerente de Estratégia e CEO da Sky Airline, Julio Solar.

A Sky reforça a conexão da Bahia com a América do Sul. Salvador já conta com voos regulares de Buenos Aires, ofertados pelas Aerolíneas Argentinas e Gol, enquanto Porto Seguro voltou a receber a ligação com a capital argentina, também da Gol.