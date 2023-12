Alexandre Peixe retoma Ensaio do Harém no pré-Carnaval | A TARDE

Foi anunciada nesta quarta-feira, 13, durante entrevista coletiva, o retorno do músico Alexandre Peixe ao Ensaio do Harém, festa que acontece antes do Carnaval de Salvador. O evento será realizado em 4 de fevereiro, no mesmo dia do Furdunço. Foliões poderão curtir a festa dentro do camarote e acompanhar as atrações que estiverem passando na rua.

"O Harém é especial demais para mim e estou muito feliz em voltar a me apresentar nessa festa. Vamos recordar antigos sucessos e apresentar as novidades. Quero contar com a presença de todos para celebrar essa edição especial de um dos ensaios mais badalados de Salvador", disse o músico Alexandre Peixe.

Outros eventos

Entre os anúncios realizados nesta quarta, estão os eventos Wine Lovers edição especial Praia do Forte, que contará com apresentações de Jau e Doctor Sou, no dia 7 de janeiro. Também com Alexandre Peixe, os Filhos de Jorge farão a festa do "Sagrado e Profano", no dia 11 de janeiro, data da festa do Bonfim.

"A Moquecada", que terá Jau e Mudei de Nome, está marcada para o dia 28 de janeiro, antes do Carna Onda, que acontece no mesmo dia do Fuzuê, 3 de fevereiro. Na espera do Carnaval, o baile do Xupisko Folia terá Timbalada e Jau, no dia 7 de fevereiro.

Recado do Gigante

Por conta de compromissos de carreira, o cantor Léo Santana não pôde estar presente no evento, mas mandou um recado especial.

“Oi, família! Como eu queria estar aí com vocês, provando desse delicioso cardápio e também falar do Camarote Harém do Gigante. Mas, estou no Rio de Janeiro para cumprir compromissos profissionais e não pude estar presente. Agradeço a presença de todos! Tenho certeza que será um carnaval muito especial e muito maior junto com a galera da Diva. Eu sou só gratidão! Convido todos vocês para se divertir muito e viver uma experiência única nesse carnaval 2024!”, disse Léo.

O Camarote Harém terá um line up cheio de atrações, entre os dias 8 e 13 de fevereiro, durante o Carnaval de Salvador.