Após polêmicas, Trio de Armandinho é confirmado no Carnaval | A TARDE

A notícia de que o trio de Armandinho, Dodô & Osmar teria ficado de fora da programação do Carnaval de Salvador anunciada pela Prefeitura e Governo do Estado pegou muitos foliões de surpresa. No entanto, os artistas foram confirmados na folia em um trio elétrico da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), nesta quarta-feira, 24.

O anúncio do Governo do Estado diz que o “Trio Armandinho e Irmãos Macêdo está entre as atrações garantidas para a folia deste ano, assim como o Bloco Cortejo Afro e o Baile Concerto da Osba”. O comunicado lembra que o desfile é patrocinado todos os anos pela Bahiagás, desde 2008.

“Esses projetos já fazem parte da política de patrocínios que a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) desenvolve desde 2008, por meio de ações de apoio cultural para o Carnaval. Neste ano, são 104 projetos patrocinados, com investimentos da ordem de R$ 6,5 milhões, incluídos projetos do chamado Pré-Carnaval, a exemplo 2 de Fevereiro, em razão da proximidade das datas neste ano”, explica o diretor-presidente da Companhia, Luiz Gavazza.

Atrações confirmadas

Entre os 104 blocos, trios, microtrios, projetos e camarotes no Carnaval 2024, estão Armandinho e Irmãos Macêdo, Bloco Afro Bankoma, Pipoca das Pretas, Microtrio de Ivan Huol, Bloco da Capoeira, Banda Didá, Paulinho Boca, Circuito Mestre Bimba, Brasil de Índio, Bloco Me Deixe à Vontade, Afoxé Filhas de Gandhy, Projeto Cantafro, Bloco Alvorada, Bloco Amor e Paixão, Mudança do Garcia, Bloco Alerta Prime, Bloco Infantil Saputica, Grupo Samborim e Samba da Ladeira, e Palco do Rock.