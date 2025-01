Arvorar Jovem, programa direcionado para crianças e adolescentes, tem nova temporada em janeiro de 2025

- Foto: Crédito/ Gabriel Carijé

Salvador é um dos destinos mais procurado pelos turistas brasileiros para 2025. Destaque por seus pontos turísticos, como, Pelourinho, Porto da Barra, extensa faixa litorânea e passeios culturais. Mesmo com tantos atrativos, muitos soteropolitanos, especialmente os mais jovens, nem sempre conhecem a cidade onde moram. A nova temporada de férias do programa Arvorar Jovem é um convite para desfrutar dos prazeres da capital baiana.

Incentivando a interação social com ludicidade e diversão, o Arvorar Jovem inicia nova temporada agora em janeiro de 2025. O projeto visa incentivar o desenvolvimento pessoal de crianças e adolescentes, trazendo acolhimento e diversão para os desafios da infância e puberdade. “O projeto é uma excelente oportunidade para jovens que ficam sozinhos em casa enquanto os pais seguem trabalhando, que não têm pares da mesma idade nos locais onde moram, que estão reféns das telas”, destaca Faezeh Shaikhzadeh, educadora parental e co-fundadora do programa.

Durante essa fase de muitas mudanças, dúvidas naturais ao processo de crescimento e desafios, a convivência saudável com os pares é fundamental. A proposta do projeto traz possibilidades de novas conexões, facilitando que crianças e adolescentes interajam com seus pares, com mediação de psicólogos e educadores que contribuem para a construção de relações mais harmoniosas, sem deixar de lado a diversão. A programação do Arvorar nas Férias inclui visita a pontos turísticos e históricos da capital baiana, passeios culturais, vivências ao ar livre, piqueniques e muitas atividades lúdicas e agregadoras em grupo.

A partir do dia 13 de janeiro, o programa inicia nova temporada de encontros. Entre as atividades previstas, estão piqueniques e jogos no Parque da Cidade, visitas a museus, como Cidade da Música, da Energia e do Sorvete, trilhas no Parque de Pituaçu. “A gente sempre destaca em nossos passeios e encontros a importância do desenvolvimento intelectual e social deles. Procuramos trabalhar as habilidades em esportes, nos estudos e até espirituais. Quando tudo está equilibrado, é mais fácil fazer com que o emocional esteja alinhado com as necessidades da rotina”, explica Eduardo Santos, psicólogo e co-fundador do Arvorar Jovem.

Ao longo de toda existência do programa Arvorar Jovem, mais de 1200 crianças e adolescentes já participaram de alguma das atividades propostas. A 8ª edição do Arvorar nas Férias se encerra agora em janeiro, mas as atividades seguem ao longo do ano com encontros regulares semanais. Os grupos são acompanhados por educadores e psicólogos. Toda programação alia o lúdico a discussões e reflexões sobre autoconhecimento, meio ambiente, arte, desenvolvimento de valores e virtudes. “A gente busca sempre trazer significado para as experiências trabalhando os quatro pilares da educação: conhecer, aprender, ser e conviver”, resume o Faezeh.

As vagas são limitadas e as turmas divididas por faixa etária. Os grupos do Arvorar Mirim acolhem crianças de 8 a 10 anos. O Arvorar Jovem contempla pré-adolescentes e adolescentes até 17 anos, também reunidos em grupos de acordo com a idade. “O Arvorar nas Férias é uma excelente oportunidade de proporcionar a nossos pequenos um senso de união, amizade e pertencimento,”, destaca Janaina Mascarenhas, mãe do pré-adolescente Matheus Mascarenhas, que participou da edição de dezembro do projeto.