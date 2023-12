Bahia será principal destino de voos extras no período do Carnaval | A TARDE

A Bahia receberá 63 voos extras da Azul distribuídos entre Ilhéus, Porto Seguro e Salvador para o Carnaval de 2024. Segundo a companhia aérea, 56% da malha adicionada para o feriado será disponibilizada em cidades do Nordeste, com destaque também para Maceió, Fortaleza, Jericoacoara, João Pessoa, Natal, Aracaju e Recife.

"A Azul preparou uma malha focada em várias cidades do país, mas o nordeste é a região que concentra algumas das principais festas carnavalescas e, consequentemente, onde há mais procura nas datas comemorativas. O foco é trazer mais conforto e opções para os nossos Clientes, tornando a experiência única durante suas viagens", avalia Vitor Silva, gerente geral de Planejamento de Malha da Azul Linhas Aéreas.

Ainda de acordo com a companhia, os dias de maior pico de voos extras são 9 e 10 de fevereiro, com 121 voos somados. No fim do Carnaval, 13 e 14 de fevereiro terão 38 e 42 voos, respectivamente.

"Criamos uma malha que vai atender as expectativas dos clientes que desejam curtir as festividades ou daqueles que querem aproveitar as férias para descansar", complementa o executivo.

Com diversas festas que antecedem a folia, o Carnaval de Salvador está previsto para começar no dia 8 e terminar no dia 13 de fevereiro.