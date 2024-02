BaianaSystem recebe BNegão e Luedji Luna no pré-Carnaval | A TARDE

O Navio Pirata da BaianaSystem já está preparado para zarpar rumo ao circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), durante a folia do Furdunço, no dia 8 de fevereiro. E a banda – conhecida por arrastar uma multidão frenética, que vibra e faz movimentar o solo em cada canção – não estará só. Para este ano, o coletivo convidou uma turma da melhor qualidade, com nomes daqui e de fora do país. Da boa terra, três artistas: o rapper carioca BNegão, vocalista da banda Planet Hemp, e os baianos Luedji Luna, referência do afrojazz contemporâneo, e Vandal, pioneiro do Grime e do Drill no Brasil. Já do além mar, dois portugueses: o DJ e produtor Branko, cofundador da banda Buraka Som Sistema, e o músico de ascendência cabo-verdiana Dino D’Santiago. Este último fez uma parceria com o rapper Emicida, em 2023, na música “Maria”.

Mas as novidades não param no pré-Carnaval. No dia 8/2, a BaianaSystem participará de um encontro de trio com Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Ilê Aiyê, abrindo oficialmente a festa de Momo soteropolitana. Na data, o público que estiver por lá ouvirá, em primeira mão, a nova música intitulada "Batukerê". O título da canção também expressa o tema do Carnaval do coletivo: "Batukerê: Toda Fé, Toda Paz". A ideia é convidar as pessoas, independente da fé que tenham, para celebrarem a vida por meio desse toque. E um aviso: a Baiana lançará um disco com inéditas, em celebração aos 15 anos da banda, ainda este ano.

Cultura Rap ganha espaço no Carnaval do Centro da cidade

A folia terá mais um espaço para celebrar a diversidade musical. Trata-se da estreia do Palco Rap Salvador, que funcionará no estacionamento ao lado da Praça Castro Alves, no Centro, no dia 10/2. Por lá, a ideia é promover uma experiência única para os amantes do gênero e os demais foliões que buscam uma abordagem fresca e autêntica do rap. Para isso, a programação contará com talentos locais, como Ravi Lobo, Cronista do Morro, Mr. Armeng, Makonnen Tafari, Suhhh, Raonir Braz, Bruno Kroz, Duquesa, Auréa Semiseria e Dj Nai Kiese.

Palco do Rock celebra 30 anos

O bairro de Piatã será um refúgio para os roqueiros de 10 a 13/2, quando ocorrerá mais uma edição do Palco do Rock. E, este ano, não poderia ser mais especial, uma vez que o festival, que é uma alternativa para quem quer curtir um outro som durante o Carnaval, completará 30 anos. Para isso, 40 bandas foram escaladas para animar o público, a exemplo da Eskröta e Mystifier.

Hoje

O Bloquinho do Léo Fantasy, conduzido pelo empresário e produtor cultural Léo Alonso, tomará conta do bairro da Saúde, às 14h.

A folia de Momo invadirá o Parque da Cidade com os shows de Bailinho de Quinta, às 10h, de Tomate, às 14h30. É de graça.



A banda Me Siga e Tio Paulinho animarão a criançada no Baile de Carnaval gratuito do Shopping Barra, a partir das 17h.

Amanhã

A cantora Daniela Mercury marcará presença no ensaio do Cortejo Afro, no Largo da Tieta (Pelô). Os portões serão abertos às 19h.