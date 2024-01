Balanço do Festival Virada será apresentado neste domingo | A TARDE

O balanço geral dos três dias de festa do Festival Virada Salvador, que acontece na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio, será apresentado na noite deste domingo, 31, pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), em coletiva de imprensa. O evento foi iniciado na última quinta-feira, 28, e até o momento não houve registro de nenhum crime grave contra a vida, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-BA).

Na noite de ontem, 30, a Guarda Civil Municipal (GCM) resgatou 188 documentos. Ao todo, as equipes da Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência (Cprev) já coletaram 269 itens perdidos.

Já no quesito Saúde, os dois módulos disponíveis no evento já contabilizaram 279 atendimentos durante os três dias do evento. No sábado, foram registradas 115 ocorrências nos dois módulos assistenciais. Do total, 81% foram clínicos, ou seja, sem gravidade (94 casos contabilizados); 11 pessoas (9,6%) necessitaram de procedimento cirúrgico, sete tiveram atendimentos relacionados à ortopedia e realizados três acolhimentos de enfermagem.

Mobilidade

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) ainda disponibiliza mais de 49 frotas de ônibus reguladores para atender ao público nos cinco dias de festa na capital baiana. Na terceira noite, cerca de 62 mil pessoas utilizaram os ônibus. Já no segundo aproximadamente 86 mil pessoas se descolaram para a Arena Daniela Mercury com os coletivos.

Shows

A festa acontece até o dia 1º de janeiro, com shows de Daniela Mercury, Saulo, Família Gil, Tuca, Psirico, Timblada e Danniel Vieira. Para esta noite, são esperados as seguintes atrações: Lincoln, Xamã, Jorge e Mateus, Bell Marques, Ivete Sangalo, que fará a contagem regressiva, Simone Mendes e Thiago Aquino.