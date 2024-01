Bell Marques transforma Festival da Virada em Carnaval na Boca do Rio | A TARDE

Cantando as tradicionais músicas do Carnaval de Salvador, o cantor Bell Marques deixou o público do Festival Virada Salvador com um gosto de 'quero mais'. Embalado pelo forte ritmo do axé, ele foi uma das atrações mais celebradas da noite, que já teve o pagodeiro Lincoln e o rapper Xamã.

"Eu sei que aqui qualquer artista faz um show bacana, mas fico feliz por ter sido escolhido para cantar para vocês", disse Bell antes de esquentar o público com a música Selva Branca, da banda Chiclete com Banana.

Este é o quarto dia do Festival Virada Salvador, que já reuniu músicos relevantes, como Anitta, Durval Lélys, Léo Santana e Wesley Safadão. Ainda neste domingo, Ilê Aiyê e Edcity se apresentam no trio elétrico, novidade desta edição do evento.

Bell antecedeu a apresentação de Ivete Sangalo, responsável por fazer a tradicional contagem que abre o novo ano. Ainda se apresentam no palco principal da Arena Daniela Mercury nesta noite Simone Mendes e Thiago Aquino.