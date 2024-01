Bloco Alvorada realiza ensaio pré-carnaval com show de samba gratuito | A TARDE

Antecipando o Carnaval 2024, no próximo dia 21, o bloco Alvorada realiza a 43ª Lavagem da Fonte do Gravatá, na Rua da Independência, bairro de Nazaré, onde a agremiação nasceu e mantém sua sede. A programação começa com a missa, às 9h, na Igreja Rosário dos Pretos, seguida de rito religioso no local do monumento e, às 14h, o show de samba gratuito, marcando o último ensaio do bloco antes da folia.

A tradicional Lavagem da Fonte do Gravatá acontece desde década 70 no monumento instalado na esquina das ruas do Gravatá e Independência. Este ano, o evento conta com momento especial que consolida a homenagem ao Samba Junino, tema do bloco pioneiro da Sexta-feira, reunindo foliões do bloco, amantes do samba e a comunidade do bairro.

O ensaio geral terá shows de Pagode de Bamba, Partido Popular e da ala de canto do Alvorada formada por Tiago (Representa), Valdélio França, Marco Poca Olho, Romilson (Partido Popular), Bira (Negros de Fé) e Arnaldo Rafael. A Lavagem da Fonte do Gravatá é patrocinada pelo Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria Estadual do Turismo (Setur) e integra o calendário de Festas Populares de Salvador desde 2015.

A tradição religiosa ressalta a importância histórica do monumento do século XVIII que fica ao lado da sede da agremiação carnavalesca que nasceu em 1975, na casa 55 da Rua do Gravatá, imóvel entre a fonte do orixá Nanã e a Igreja de Nossa Senhora de Santana. A santa católica é associada ao orixá que tem o domínio da vida e morte, saúde e maternidade.

Carnaval 2024

O Encanto do Samba Junino no Carnaval de Salvador é o tema do bloco Alvorada no desfile do Carnaval 2024 no dia 9 de fevereiro de 2024, no circuito Osmar. Além da ala de canto da agremiação–os grupos Vou Pro Sereno (Rio de Janeiro), o Movimento, Burungundun e Roberto Mendes são os convidados para a folia baiana.



Para curtir o melhor do samba, os associados já poderão garantir a fantasia para o próximo ano. O valor individual de R$ 220 e a casadinha (R$ 400) ainda podem ser parcelados em até 3 vezes no cartão de crédito A sede do bloco fica na Ladeira da Independência, nº 68 - sala 202, Gravatá, o funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sábado. A fantasia também está à venda nos balcões Pida e no Ticket Marker.

Serviços Quando? 21 de janeiro com missa no Rosário dos Pretos, às 9h, e shows no Gravatá das 14h às 20h

Atrações? Ala de canto do bloco Alvorada, Pagode de Bamba e Partido Popular Ingresso: Gratuito