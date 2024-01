Bloco dá a largada nos ensaios para o carnaval no Pelourinho | A TARDE

Com quatro décadas e meia de história, o maior bloco afro percussivo da Bahia, do Olodum, já deu a largada para os ensaios gratuitos do ano, que serão realizados todos os domingos de janeiro. Ao portal A TARDE, o cantor da banda Lucas Di Fiori, falou da felicidade de estar sob o comando do grupo e realizar os ensaios no Pelourinho.

"Para mim é um prazer estar aqui. Primeiro ensaio aberto ao público do ano, aqui no Pelourinho. Estamos revivendo momentos que o Olodum teve. Eu cresci nesse lugar desde os meus 9 anos vendo os grandes integrantes do Olodum e hoje estar à frente dessa banda, vivendo tudo isso, é maravilhoso", disse.

Segundo o Jorginho Rodrigues, presidente do Olodum, os domingos musicais, além de apresentar uma prévia do carnaval, também vão realizar um resgate de memórias. “A gente tá completando, em 2024, 45 anos de fundação no bloco Olodum. E estamos feliz em poder presentear nossa cidade, nosso povo, com uma série de eventos, que vão começar em janeiro, com os tradicionais ensaio do bloco Olodum, aberto ao público, no formato que a gente já fez a muito tempo atrás, nos anos 90 e 80, e que deu força ao Olodum para ser o que é hoje. Então, a partir de 7 de janeiro, todos os domingos, a gente terá um encontro entre a percussão Olodum, os cantores, e o público que ama e curte as músicas do Olodum, a cultura do Olodum, e o samba-reggae produzido pela nossa turma”, conta.

Os fãs também vão ganhar presentes nessa comemoração especial. Além dos ensaios gratuitos, o presidente do grupo confirmou que este ano terá a suspensão das cordas por dois dias, no Carnaval. “A gente vai às ruas este ano, com o bloco Olodum, dois dias sem cordas. Na sexta-feira (de carnaval), o desfile tradicional do Olodum, saindo do Pelourinho, depois fazendo o desfile pelo centro histórico. No domingo a gente sai na Barra, no formato tradicional de bloco. E na terça-feira a gente repete o desfile sem corda do Campo Grande para o Pelourinho”, adianta Jorginho.

Temática

E falando em carnaval, a conexão África-Salvador estará mais uma vez presente, em um tema muito especial. Em 2024, além dos vocalistas Lazinho e Lucas di Fiori, o bloco contará com as participações especiais dos cantores Narcizinho e Mateus Vidal, que virá do Canadá exclusivamente para essa grande festa.

“O tema do carnaval do Olodum é os povos Wodaabe, é uma história de diversidade e poder. A gente vai falar um pouco da tribo dos Fulani, essa tribo tem uma história muito ligada à beleza e à diversidade. Mas também tem muito a ver com a relação entre África e a cidade de Salvador, que são temas que a gente adora sempre para fazer essa conexão, né? E como essas relações se misturam, se conectam à Salvador”, explica.

E é claro que nessa Folia não poderia faltar o desfile com a criançada. “Há também o desfile do bloco mirim, que é mais uma ação social do Olodum. Esse desfile é realizado na segunda-feira de carnaval no circuito Batatinha, no centro histórico, com a percussão da escola Olodum, com os alunos e também com crianças e adolescentes de toda a cidade”, finaliza Jorginho.

Os domingos musicais com o bloco Olodum acontecem nos dias 7, 14, 21 e 28 de janeiro. Neste primeiro domingo, o ensaio será no Largo do Pelourinho, a partir das 14h.