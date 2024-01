Bloco da Praça promove baile Carnaval Tropical à fantasia neste sábado | A TARDE

O Bloco da Praça, conhecido por sua temática "tropical", realizará seu tradicional baile de Carnaval à fantasia no sábado, 20. A festa terá início às 16h na Praça Castro Alves, com o cortejo animado pela Fanfarra Charanga do Dadá, seguindo em direção à Praça dos Arcos, na Ladeira da Conceição da Praia, no Centro Histórico.

Uma novidade na programação deste ano é o Baile Esquema Novo, que promete agitar os foliões. Além disso, a Drag-DJ Malayka SN vai animar a pista carnavalesca com brasilidades.

A Drag Queen Rayna Daoméh realizará uma performance em homenagem à icônica Carmen Miranda, a mais tropical e aclamada das artistas brasileiras. A programação reserva ainda atrações e elementos surpresa para o público.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos por R$30, no primeiro lote. O evento oferece preços populares e disponibiliza uma lista gratuita para pessoas trans e travestis.

A edição deste ano conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) - Fundação Gregório de Matos (FGM) e da Beats/Beats Tropical.