Brown convida Daniela, Margareth, Saulo e Luiz Caldas para 'Enxaguada' | A TARDE

Para comemorar o dia de Iemanjá, Carlinhos Brown convidou artistas renomados do axé music para uma festa no dia 2 de fevereiro. Junto com o músico, se apresentam Luiz Caldas, Daniela Mercury, Margareth Menezes e Saulo Fernandes.

A Enxaguada de Iemanjá terá início a partir das 16h, com o tema 'Venha Pra Cá', na Vila Caramuru, no bairro do Rio Vermelho.

Os ingressos custam a partir de R$ 130 (2º lote) e já estão disponíveis para venda por meio da plataforma Bilheteria Digital, ou nos balcões do Shopping da Bahia, Parque Shopping e Shopping Barra.