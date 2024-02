Brown reúne realeza da terra para saudar Rainha do Mar: "mãe do axé" | A TARDE

Tão tradicional quanto a própria festa da Mãe das Águas nas ruas do Rio Vermelho é a Enxaguada de Yemanjá, que acontece também nesta sexta-feira, 2. A festa, comandada pelo “cacique” Carlinhos Brown, terá início a partir das 16h, na Vila Caramuru.

O evento, que chega a sua 5ª edição, neste ano, reuniu uma verdadeira constelação de estrelas baianas. Além de Brown, se apresentam Luiz Caldas, Daniela Mercury, Margareth Menezes e Saulo Fernandes. Pela primeira vez o palco da Enxaguada será ocupado integralmente por artistas da terra: é a realeza do axé saudando a Rainha do Mar.

“Um encontro memorável de artistas que têm papel fundamental na minha história de vida, pessoal e profissional. Vai ser especial e espero que o público sinta toda essa energia, se encante e se emocione conosco”, afirmou o anfitrião, Carlinhos Brown, ao Portal A TARDE.

Segundo ele, a line-up deste ano foi pensada como uma forma de agradecimento à orixá, que, para o artista, é a mãe do axé, que virou música e melodia na sua voz e na de tantos outros profissionais da música. “Ter Luiz, Saulo, Daniela e Margareth no mesmo palco é mais do que um encontro, é uma afirmação de que Yemanjá já nos presenteou com axé, afinal o axé é dela, ela é a mãe dos orixás e nós a reverenciamos. A ela dedicamos os ‘não pedidos’, apenas agradecimentos”.

Um dos convidados para o show, Saulo Fernandes disse que é uma “honra” dividir o palco com “tantas estrelas fundamentais para nossa música". “Sou o filho dessa gente incrível. Vou cantar canções genuinamente baianas”, prometeu.

Saulo Fernandes: "vou cantar canções genuinamente baianas” | Foto: Divulgação

Mãe do Axé

O culto a Yemanjá em Salvador é amplamente reconhecido como um dos mais belos do país, e há razões significativas para essa distinção. Para muitos, a relação com a divindade transcende o religioso, tornando-se uma conexão espiritual que se manifesta em gestos de devoção.

Brown é um desses admiradores da orixá. Ele destaca que para além do show propriamente dito, a Enxaguada é repleta de ritos dedicados àquela que é Mãe do Axé. “O que fazemos é agradecê-la e reverenciá-la, afinal, ela é a mãe dos orixás e já nos presenteou com axé. Tenho uma relação profunda, de respeito e gratidão com a Rainha do Mar. Costumo todos os anos saudá-la e entregar-lhe oferendas. E a Enxaguada, encontro que realizo desde 2017, é uma festa que, além de ser repleta de ritos e de significados que ultrapassam a barreira religiosa, é lindíssima”.

Para Saulo, a beleza do culto a Yemanjá em Salvador é a gratidão dos baianos. “Dia baiano sagrado, dia da grande Mãe de todos. Dia de agradecer. Espero reverenciar minhas referências e ser feliz fazendo música”, finaliza.





Serviços Enxaguada de Yemanjá - Show de Carlinhos Brown, com participações de Daniela Mercury, Luís Caldas, Saulo e Margareth Menezes

Dia 02 de fevereiro (sexta-feira), na Vila Caramuru (Rio Vermelho) Abertura dos portões: 15h00h | Show: 16:00h Classificação: 16 anos Realização: AMARV, Candyall Entertainment e Íris Produções Vendas On-line: Bilheteria Digital Link: https://www.bilheteriadigital.com/enxaguada-de-yemanja-2024-02-de-fevereiro Ponto de Venda: Balcão de Ingressos (Shopping da Bahia e Parque Shopping) e no balcão Ingressos Bahia (no Shopping Barra), sem adição de taxa de serviço. Informações pelo Whatsapp: (71) 98441-8262 Valores: 5o LOTE | Pista: R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia) 4o LOTE | Lounge: R$ 500