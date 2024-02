Bruno Reis não descarta 'barrar' entrada de folião no Santo Antônio | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), não descartou limitar a entrada de foliões durante o Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo, que terá início já na quarta-feira, 1. Em conversa com o Portal A TARDE, o chefe do executivo soteropolitano salientou que a medida pode ser tomada durante o evento para "garantir a segurança" de quem está curtindo os festejos momesco na localidade.

"Vamos ter as Barreiras de identificação Facial e também de controle de acesso das pessoas, e pode ser que em determinado momento, para garantir a segurança, para evitar que tenha risco, tem alguma limitação da quantidade do público, das pessoas que estarão presentes", disse o prefeito.

O Carnaval deste ano do bairro de Santo Antônio Além do Carmo passou por diversas modificações. Entres as principais mudanças estão: a redução de números de blocos desfilando, redução na quantidade de dias, controle de acesso e ampliação de alguns serviços da Prefeitura.

"Surgiram uma série de sugestões por parte do Ministério Público, e nós negociamos com a associação de moradores, negociamos com os blocos que se apresentam no Santo Antônio Além do Carmo, negociamos com todos os atores envolvidos, dentre os quais, a polícia militar. Então, definidos e predeterminados os horários que irão ocorrer. É no Santo Antônio e além do Carmo no Carnaval, mas também ampliação de uma série de serviços que a prefeitura já vinha oferecendo e que agora foram ampliados", disse Bruno durante o lançamentçou dos serviços municipais para o Carnaval 2024, na manhã desta quarta.