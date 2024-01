Cabaret de Leo Santana vira bailão com Kevin O Chris; veja | A TARDE

O cabaret de Leo Santana no Baile da Santinha virou um verdadeiro bailão quando Kevin O Chris subiu ao palco do evento na noite desta sexta-feira (12) no Wet'n Wild, em Salvador. O carioca, com 26 anos, foi a primeira atração convidada a se apresentar, agitando os santinhos e diabinhos ao cantar seus maiores sucessos como "Faz Um Vuk Vuk", "Papin" e "Tá ok".

Em entrevista ao Portal MASSA!, a soteropolitana Naiara Reis, de 25 anos, elogiou a apresentação de Kevin O Chris e a seleção musical de Leo Santana para animar o evento.

“Eu acho maravilhoso, porque assim, dá para juntar um público bem eclético, tanto do funk quanto do sertanejo, e aí do nada já vem o pagode, então está bem divertido. Além da produção, está incrível como sempre”, afirmou a jovem.

Além de Kevin O Chris, Leo Santana convidou Wesley Safadão e Gusttavo Lima para compor a programação do primeiro ensaio. A segunda edição ocorrerá no dia 19 de janeiro no mesmo espaço do primeiro.

Vinicius Viana | Portal MASSA!