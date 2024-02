Caetano Veloso traz show "Transa" pela primeira vez à Bahia | A TARDE

Caetano Veloso vai trazer o show “Transa” pela primeira vez à Bahia. O projeto, que celebra o álbum de 1972, um dos mais importantes da carreira do artista baiano, produzido durante o exílio em Londres, havia sido apresentado em apenas outras cinco ocasiões.

A apresentação será no domingo, 28, durante a 25ª edição do Festival de Verão Salvador.

O repertório de Transa traz as sete faixas do disco, além de outras músicas da discografia do cantor, como “Maria Bethânia”, “Irene”, “London London” e “Sem Samba Não Dá”, uma de suas composições mais recentes.

Caetano sobe ao palco com participações de Jards Macalé, Tutty Moreno e Áureo de Souza, integrantes originais da banda responsável pelos arranjos e a sonoridade do álbum, bem como pelos músicos da turnê de seu último lançamento, “Meu Coco”.

O Álbum

Gravado em 1971 no Chappelle 's Recording Studios, em Londres, Transa é o sexto álbum de estúdio do cantor. A obra reúne sete faixas, entre canções em português e inglês, com arranjos de Jards Macalé, Tutty Moreno, Áureo de Souza e Moacyr Albuquerque (1945 - 2000). Considerado o primeiro disco “de banda” do artista baiano, foi eleito pela versão brasileira da revista Rolling Stone, em 2017, como o 10º melhor álbum brasileiro de todos os tempos. Um ano antes, a música “You Don’t Know Me” figurou em 73º lugar na lista das melhores canções dos anos 70 do respeitado site Pitchfork.

Além da celebrada faixa de abertura, o disco traz também outras pérolas, como “Nine Out of Ten”, uma das primeiras músicas brasileiras com compassos de reggae, e “Mora na Filosofia”, versão em rock do samba de Monsueto de Menezes e Arnaldo Passos. Também merecem destaque “Triste Bahia”, onde o artista transpõe o poema homônimo de Gregório de Mattos Guerra, e “It’s a Long Way”, que traz trechos de "A Lenda do Abaeté", de Dorival Caymmi, e "Consolação", de Baden Powell e Vinicius de Moraes.