Cantor Netinho se irrita com Xand Avião e abandona trio em João Pessoa | A TARDE

O cantor Netinho abandonou o trio elétrico em que se apresentava na noite deste sábado, 3, na Via Folia, em João Pessoa. O artista teria se irritado, porque o trio em que o cantor Xand Avião, principal atração da noite, se apresentava, ficou parado por quase uma hora em frente a um dos camarotes na Avenida Epitácio Pessoa. A informação foi divulgada pela TV Arapuan, que transmitia o evento.

Através das redes sociais, o cantor disse neste domingo, 4, que abandonou o trio para ter tempo de realizar outro show em Recife, por causa do atraso para que sua apresentação tivesse início, algo normal durante a saída dos trios.

“Mesmo com o atraso na fila dos trios que obrigou eu e toda a minha equipe esperarmos por 2 horas e 36 minutos prontos para fazer o show em Recife hoje [domingo] às 13h30, olha a alegrias das pessoas”, diz a legenda da publicação.

O artista detalhou como aconteceu o trajeto para a próxima apresentação em Recife. “Depois do show que precisei encurtar por causa do atraso, eu e a banda tivemos que voltar a pé num trecho para o hotel, pois a van não pôde passar em certas ruas por estarem cheias de gente”, relatou o cantor nas redes sociais. O artista ainda se apresentará em Boiçucanga na quinta-feira de carnaval, 8, entre outros lugares.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, por meio de sua equipe de assessoria de imprensa, o cantor Xand Avião negou atraso por parte do artista. "Xand Avião cumpriu rigorosamente todo o cronograma alinhado previamente com o contratante, e o acordado foi iniciar o show às 22h e encerrar a apresentação 1h da manhã, portanto o horário foi cumprido e não houve nenhum atraso", detalha.

"O artista reitera seu compromisso e respeito com o público, com o contratante e com todos os outros artistas presentes no evento", afirmou o cantor.